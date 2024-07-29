'Keşke yeniden düğün geceme dönsem' diyordu... Bu anılar kalbimi ısıtıyor... İyi ki evlenmişiz aşkım!

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Yine de sonunda kader hayatının aşkını karşısına çıkardı. Hem de hiç ummadığı bir şekilde. Uzun bir beraberliğin ardından iki yıl önce evlendi. Ondan sonra da her gününü aşkını yeniden kutlayarak yaşamaya başladı.

Bu ünlü ve güzel yıldız, şimdi hayatının dönüm noktasının yani evliliğinin ikinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

O gün onun için öylesine önemli ki ünlü yıldız kocasıyla yaptığı kutlamanın yanı sıra bir de sosyal medyadan o günün anısına paylaşım yaptı.

Düğün albümünün sayfalarını çevirdi ve aşkını bir kez daha dünya aleme haykırdı.

KOCASININ İTALYA'DAKİ KÖYÜNDE EVLENDİLER

Anladınız değil mi Kelly Brook'tan söz ettiğimizi! "Onun gibisini bulamazdım" dediği kocası Jeremy Parisi ile bundan iki yıl önce 31 Temmuz'ta evlendi Brook.

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Mutlu çift hayatını Parisi'nin memleketi olan İtalya'nın Arpino adlı köyünde düzenlenen bir törenle birleştirdi. Düğün öncesi de gelenek olduğu üzere konuklarına bir kutlama yemeği verdi iki aşık.

Kelly Brook, ikinci evlilik yıl dönümünü işte o kutlama yemeğinden seçtiği pozlarını sosyal medya sayfasında paylaşarak kutladı.

Bu neşeli düğün pozlarına bir de duygu dolu mesaj eşlik etti.

44 yaşındaki Kelly Brook, kocasını da etiketleyerek "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu fotoğraflara bakmak hala kalbimi ısıtıyor. Ne güzel anılar yarattık" diye yazdı. Güzel yıldız bu güzel anılara yenilerini eklemeyi dilediğini de belirtti.

Brook'un paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

AŞKI UĞRUNA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kocası uğruna oyunculuğu bıraktığını da bir süre önce açıklayan Brook, hayatında da bazı değişikliklere gitti.

Brook, bundan bir süre önce Kelly Brook, İngiliz Mirror gazetesine Jeremy Parisi'nin hayatını nasıl değiştirdiğini ve ona karşı neler hissettiğini anlattı.

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Güzel yıldız röportajda "Bizim sektörümüzde Jeremy gibi birini bulmak zor. Onun farklı olduğunu hemen anladım. Eğer siz de onunla tanışırsanız anlarsınız..." diye konuştu.

Kelly Brook, başarısızlıkla sonuçlanan dört nişan girişiminin ardından Jeremy Parisi ile mutluluğu bulmasını da basının kendilerini eskisi gibi adım adım takip etmek yerine daha rahat bırakmasına bağladı.

"Hikayemizde bir drama olmadığı için basın onu yalnız bıraktı. Biz de rahatça devam edebildik." Brook, İngiltere'deki magazin kültürünü de "dedikoducu" olarak nitelendirdi.

'BU SEKTÖRDE ONUN GİBİSİNİ BULAMAZDIM'

Kelly Brook, başarısızlıkla sonuçlanan dört nişan girişiminin ardından Jeremy Parisi ile mutluluğu bulmasını da basının kendilerini eskisi gibi adım adım takip etmek yerine daha rahat bırakmasına bağladı.

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"Hikayemizde bir drama olmadığı için basın onu yalnız bıraktı. Biz de rahatça devam edebildik." Brook, İngiltere'deki magazin kültürünü de "dedikoducu" olarak nitelendirdi.

Brook yine aynı röportajda kendisine yöneltilen "Bu sektörde onun gibi biriyle karşılaşabileceğine inanıyor muydun?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hayatınızın aşkını bulmak için Hollywood'a gitmeyin. Orada yol boyu biraz eğlenebilirsiniz. Ama Hollywood'da kimse hayatının aşkıyla karşılaşmıyor. Onun başka bir yerde olacağını biliyordum."

DÜĞÜNÜNÜ TEKRAR TEKRAR YAŞAMAK İSTİYOR

Kelly Brook şu anda hayatında bulunduğu noktadan çok memnun olduğunu da saklamadı röportajda.

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Yıldız Jeremy Parisi ile evlendikten sonra hayatının değiştiğini de saklamadı. Kent'teki evini sattığını belirten Brook " Yaşlanıyorum, hayatımı basitleştiriyorum ve artık yerleşik bir hayat sürüyorum" diye konuştu.

Bu arada Brook düğününü de hiç unutmamış. Hatta söylediğine göre o gün olanların hepsini tekrar tekrar yaşamak istiyor.

Brook, düğünün İtalyan tarzı ve gayet sade olduğunu söyledi. İngiltere'den gelemeyecek olan aile üyeleri e arkadaşlarına da düğününe katılmaları için baskı yapmadığını sözlerine ekledi Brook.

"Hatta onlara Londra'da bir düğün yapmak için söz verdiğini" belirtti. Tek sorunlarının bu sözü yerine getirmek olduğunu da ekledi güzel yıldız.

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ÜNLÜ KIR EVİNİ SATTI

Kocasıyla evlendikten sonra artık daha basit yaşamaya karar verdiğini söyleyen Brook, başka bir adım daha attı geçen yaz.

İngiltere'de Kent'te 2006 yılında 975 bin sterline satın alıp yenilettiği ünlü kır evini sattı. Brook'un satışından 1.34 milyon sterlin elde ettiği bu kır evi Instagram kullanıcıları tarafından da çok iyi tanınıyor. Brook, evi için ayrı bir Instagram sayfası açmıştı ve hem oradaki yaşamını hem de evini gözler önüne seriyordu.

Harap bir halde satın aldığı bu Victoria dönemi evini öyle özenle ve öyle çok para harcayarak yenilemişti ki Brook, bahçesine kocaman bir yüzme havuzu bile yaptırmıştı.

KOCASININ AİLESİ İTALYA'DA BİR DAĞ KÖYÜNDE YAŞIYOR

Kelly Brook'un bundan sonraki rotası kocası Jeremy Parisi ile birlikte İtalya... Daha doğrusu Parisi'nin ailesinin yaşadığı Arpino adlı dağ köyü.

Bu köyün çift için ayrı bir anlamı da var. Çünkü Brook ile Parisi, iki yıl önce bu köyde düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Daha önce anlattığına göre de orada zeytin yetiştiriciliği başta olmak üzere çiftçilik yapacak. Hatta Called Dolce Vita (Buna Tatlı Hayat Denilir) adlı programın denem bölümleri çoktan çekildi bile.

Kelly Brook 2022 yılında Jeremy Parisi ile evleninceye kadar dört kez anıp ayrıldı. Billy Zane, Jason Statham, Danny Cipriani, Thom Evans, David McIntash ile sonun ayrılıkla biten ilişkiler yaşadı

Brook. Zaten düğünden sonra söylediğine göre de Jeremy Parisi ile tanışıncaya kadar evlenmeyi de aklından geçirmedi.

Fakat bu genç modelle tanışması onun da fikrini değiştirdi. Sonunda çift, 2022 yılında evlendi. Sonra da Brook'un anlattığına göre hayatlarında her şey hızlıca gelişti.

Kısa sürede aile oldular... Hatta Kelly Brook, evlendikten sonra vakit geçirmeden pasaport ve kimlik gibi bütün resmi belgelerindeki soyadını değiştirdi ve Parisi yaptı.

OYUNCULUĞU BIRAKTI... MODELLİK KONUSUNDA DA 'BENDEN BU KADAR' DEDİ

Bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Brook; artık modellik konusunda da "Benden bu kadar" dedi...

Tabii ki bu kararının kendisini nasıl etkilediğini de şöyle özetledi: "Artık nasıl göründüğüm umurumda bile değil..."

Ok! Dergisine konuşan Kelly Brook, hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar kilo aldığını ama artık bu durumun kendine güvenini hiç etkilemediğini söyledi.

Modellik yaptığı dönemde fazla kilolarından kurtulup incecik olan Brook, artık o defteri de kapattığını ve geri dönmek gibi bir amacı olmadığını da sözlerine ekledi.

Brook, dergiye verdiği röportajda "Ben artık olduğum gibi mutluyum. Hayatımda bulunduğum yerden, kariyerimden ve ilişkimden memnunum" diye konuştu.

Kelly Brook'un geçen yaz sattığı Kent'teki kır evi sosyal medyada da çok ünlüydü. Yıldız, Instagram sayfasından buradaki yaşamına dair paylaşımlar yapıyordu. Brook, Victoria dönemine ait bu kır evinin renovasyonu için yıllar içinde milyonlar harcadı. Her metrekaresini büyük bir özenle dekore etti. Parisi ile yeni hayatı uğruna bu evini sattı.





Bundan böyle Kelly Brook'u eskisinden daha farklı bir hayat bekliyor. Brook'un odağında ise eşi Jeremy Parisi'nin ailesinin işi olan zeytincilik var.