Keşke daha önce boşansaydık... 17 yıllık yuva dağılmış ne gam! İkisi de genç sevgililerin kollarında yeniden doğdu

Ama bazıları da böyle bir kararın ardından bütün zorluklara rağmen hayatlarına daha kısa sürede dönerler. Hatta biten evliliğin yaralarını saracak başka bir hayat arkadaşını da hemen buluverirler.

17'Sİ EVLİ BİR ÇİFT OLARAK 20 YILI BERABER GEÇİRDİLER

Tıpkı kısa süre önce 17 yıllık evliliklerini bitiren oyuncu Jessica Abla ile yapımcı kocası Cash Warren gibi.

İlişkilerinin başında kısa bir ayrılık yaşadıktan sonra 2008 yılında evlenen Alba ile Warren, o süreçte üç çocuk sahibi oldu... Fakat 44 yaşındaki Alba ile 46 yaşındaki Warren; geçen yıl yollarını ayırmaya karar verdiler.

Evlilikleri ve öncesindeki flört dönemi dahil tam 20 yılı birlikte geçiren eski çift için bu ayrılık süreci elbette kolay olmadı. Ama görünüşe göre ikisi de geçmişe takılıp kalmadan yeni hayatlarına uyum sağladılar.

İKİSİ DE GEÇMİŞE TAKILIP KALMADI

Hatta her ikisi de gönül yaralarını saracak birer sevgili buldu bile.

Üstelik hem Cash Warren'ın hem de Jessica Alba'nın sevgilileri de kendilerinden genç.

Bir dönem artık aynı çatı altında yaşamanın alışkanlık haline geldiğini, kocasıyla kardeş gibi olduklarını söyleyen Alba da üç çocuğunun babası Warren da artık yeni sevgilileriyle el ele hayata gülerek bakıyor.

Eski çiftten önce Jessica Aba'dan yeni sevgili haberi geldi. Güzel oyuncu, bir süredir 32 yaşındaki meslektaşı Danny Ramirez ile birlikte...

Başlarda ilişkisini gizli tutan Alba artık kameraların kendisini takip ettiğini bildiği halde Ramirez ile sarılıp öpüşmekten de çekinmiyor.

ONUN YANINDA DA GENÇ VE GÜZEL SEVGİLİSİ VAR

Bir süredir evliliğinde mutsuz olduğu bilinen Alba'nın yüzü artık gülüyor kısacası. Güzel oyuncu bir süre önce de yaz tatilinin nasıl geçtiğini özetleyen bir paylaşım yaptı sosyal medya sayfasında.

Orada da Cash Warren ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğuyla geçirdiği yaz mevsimini kısaca özetledi. Bütün paylaşımlarında da Alba'nın yüzünün eskisinden daha fazla güldüğü dikkatlerden kaçmadı.

Diğer yandan Cash Warren da aynı şekilde objektiflere yakalandı. Onun da yanında gencecik bir model vardı...

Warren ile 25 yaşındaki model Hana Sun Doerr, önceki gün el ele ve yüzlerinde güller açarken objektiflere takıldı... Özellikle Warren'ın bütün dişlerini göstererek gülmesi ve durmadan yanındaki genç sevgilisine sarılması dikkatlerden kaçmadı.

ÇOCUKLARININ HATIRINA BOŞANSALAR DA BİR AİLE OLARAK KALACAKLAR

Jessica Alba ile Cash Warren, geçen yılın aralık ayında evliliklerinin bittiğini açıkladı. Alba sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Son 20 yılda bir çift olarak nasıl büyüdüğümüze bakıp gurur duyuyorum. Ve şimdi birey olarak büyüme ve hayatımızda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi" diye yazdı.

Alba, yollarının ayrılmasına rağmen sonsuza kadar bir aile olarak kalacaklarını ve birbirlerine saygı duyacaklarını da belirtti.

Bu tür ayrılıklarda adet olduğu üzere önceliklerinin çocukları olduğunu söylemekten de geri durmadı.

Görünüşe göre bu konuda da verdikleri sözü tutmakta kararlı eski çift. Çünkü çocuklarının yüzü gülsün diye onların her önemli gününde bir araya geliyorlar. Boşanmalarına rağmen çocuklarıyla birlikte hala bir aile olduklarını kanıtlıyorlar.

Uzun sözün kısası Jessica Alba ile Cash Warren, boşanıp hayatlarında bir sayfayı kapattılar. Ama yanlarında yeni ve genç sevgilileriyle geleceğe umutlu bir şekilde bakıyorlar.