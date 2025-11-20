Keşke biraz annene benzeseydin... O giyinmeyi de poz vermeyi de iyi bilirdi!

Haberin Devamı

Her ne kadar kendisi gibi gencecik insanların yaptığı sosyal medya paylaşımlarına benzese de genç kızın özellikle de kendisinin yer aldığı fotoğraflarda dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı var: Fiziksel güzelliği.

Uzun sarı saçları, mavi gözleri ve pırıl pırıl cildiyle mutluluk içinde objektife gülümseyen genç kız, belli bir kuşağa damgasını vuran bir ünlüye de kayıtsız kalınamayacak kadar benziyor.

Üstelik sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda objektif karşısındaki rahatlığıyla da.

Bu da normal elbette. Belli ki genç kız, bir döneme damgasını vuran ünlü model annesinden sadece güzelliğini miras almamış aynı zamanda kamera karşısındaki rahatlığı da ona geçmiş.

Haberin Devamı

BİR DÖNEM PODYUMDA FIRTINALAR ESTİRİRDİ

Bu sözünü ettiğimiz genç kız, 1990'ların en gözde modellerinden biri olan Claudia Schiffer'ın üç çocuğundan ortancası olan Clementine. Tam adıyla söylersek Clementine Poppy de Vere Drummond.

Bugün 53 yaşında olan Schiffer'ın film yapımcısı Matthew Vaughn ile yaptığı evlilikten Caspar Matthew adında 22 yaşında bir oğlu, Cosima adında 15 yaşında bir kızı daha bulunuyor.

Buraya bir parantez açıp baba ile çocuklarının soyadının neden farklı olduğuna gelirsek. Schiffer'ın kocası Matthew'nun sinema piyasasında uzun olan gerçek soyadı yerine Vaughn'u kullandığını söyleyerek asıl konumuza geçelim.

Claudia Schiffer ile Vaughn'un evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Clementine, şu anda annesi gibi modellik yapmıyor.

Ama Claudia Schiffer ona bazı mesleki sırlarını vermiş ki 18 yaşındaki genç kız sosyal medya sayfasında neredeyse profesyonelce pozlar veriyor.

Schiffer'in büyük kızı Clementine fiziksel olarak annesine benziyor. Ama sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlara bakılırsa onun zarafetinden eser yok henüz.

Haberin Devamı





SON PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Ya da "veriyordu" desek daha doğru olur. Çünkü Clementine yaptığı son paylaşımlarla eleştiri oklarını üzerine çekti. Bunun da ötesinde bir zamanların en güzel ve zarif modellerinden biri olan annesini bir kere daha akıllara getirdi.

21 yaşındaki Clementine, geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen Vahşi Batı temalı bir partiye katıldı. Orada çekilen pozlarını da sosyal medyadan paylaştı.

Ama işte o paylaşımlar büyük tepki çekti. Bunun nedeni de Clementine'in giydiği kendisine aslında bir beden küçük gelen derin dekolteli bluzu oldu.

Birçok kişi sosyal medyadan genç kızı eleştiri yağmuruna tuttu.

Haberin Devamı

"Bu ne umutsuz bir görüntü" diye Clementine'in giyimini eleştirdi bir kullanıcı. Bir başkası da "Kendinize 2 ya da 3 beden küçük gelen kıyafet giymek sizi çekici yapmaz" diye görüşünü bildirdi.

Bur kullanıcı da Clementine'in ünlü annesini eleştirip "Sana bu eğitimi annem mi verdi?" diye sordu. Bir başkası da "Demek ki siz Claudia Schiffer'i tanımıyorsunuz" diye ona yanıt verdi.

Clementine henüz podyuma çıkmış değil. Ama annesi Claduia Schiffer bazı zamanlarda onunda moda dünyasının önemli etkinliklerine katılıyor.





BİR DÖNEMİN EN GÜZEL VE ZARİF MODELİYDİ

Clementine'in annesi Claudia Schiffer gerçekten de 90'lı yılların paylaşılmayan modellerinden biriydi.

Haberin Devamı

1990'lı yıllara damgasını vuran Alman model Claudia Schiffer, o dönemde dünyanın en gözde modellerinden biriydi. Daha kariyerinin ilk adımlarında "süper model" unvanını aldı Schiffer.

Moda dünyasında ilk girdiği dönemde sinemanın ikonik kadın yıldızlarından Brigitte Bardot'ya olan benzerliğiyle büyük sükse yaptı.

Schiffer birçok ünlü moda firmasının tanıtım yüzü olmasının ve podyuma çıkmasının yanı sıra binden fazla derginin de kapak kızı olarak hafızalara kazındı.





AVUKAT OLMAK İSTİYORDU, TOP MODEL OLDU

Aslında gençlik yıllarında avukat olmak istiyordu Claudia Schiffer. Hatta babasına ait hukuk bürosunda da bir süre çalıştı.

Haberin Devamı

Ama kaderi 1987 yılının bir ekim ayında henüz 17 yaşındayken gittiği bir gece kulübünde değişti. Onunla aynı yerde olan bir Fransız modellik firmasının sahibi Schiffer'ın keşfetti.

Ondan sonra da Claudia Schiffer okuldan ayrılıp modellik kariyerini yürütmek için yaşadığı İngiltere'den Paris'e taşındı.





Özel hayatıyla da büyük ilgi gören Schniffer bir dönem ünlü sihirbaz David Copperfield ile aşk yaşadı. Sonra da film yapımcısı Matthew Vaughn ile evlendi. Artık eskisi kadar sık podyuma çıkmasa da yine de zaman zaman özel defilelerde boy gösteriyor.