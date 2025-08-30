'Keşke arkadaşlarım bana sevgili bulsa' diyordu... 10 yıllık evliliği biten yıldız fena yakalandı... En tatlı günah hep gizli kalacak

Haberin Devamı

Ama sonra işler yolunda gitmedi. Bazı iddialara bakılırsa kocası onu aldattığı için, kendi sözlerine göre de 'bu evlilik onu hasta ettiği için' boşanma kararı aldılar... İşin bu "ihanet" kısmı onlara özel bir sır olarak kaldı ama sonuçta yuvaları yıkıldı.

Ünlü yıldız daha geçen ay yalnız kalmak istemediğini "Keşke arkadaşlarım bana bir sevgili bulsa" diyerek ifade etti. Hafta sonunda ise hiç umulmadık biriyle buluştu... O gizlice buluştuklarını sansa da paparazzi adım adım o anlarını görüntüledi.

ESKİ KOCAYLA ŞAŞIRTAN BULUŞMA

Bu öykünün kahramanları ünlü oyuncu ve şarkıcı Jessica Simpson ile boşandığı kocası Eric Johnson... Çift, 10 yıllık evliliklerini geçen yıl bitirmişti. Ancak üç çocuklarının hatırına zaman zaman buluşuyorlardı.

Herkes ikisinin de hayatına bundan sonra kimin gireceğini büyük bir merakla beklerken hiç umulmadık bir gelişme oldu.

Jessica Simpson ile Eric Johnson birlikte yakalandılar.

Bu durum da onların yeniden barışma olasılığını gündeme getirdi... Hava limanında ve uçakta onları yan yana görenler "Acaba konuşup aralarındaki sorunları çözmeye mi uğraşıyorlar?" sorusunu sormaya başladı.

ARADA BİR BOŞ KOLTUK BIRAKTILAR

Simpson ile Johnson, birlikte California'dan Las Vegas'a giderken hem hava limanında hem de uçakta görüntülendi.

İkili, belli ki kendilerinde önlem alıp uçakta aralarındaki koltuğu boş bırakmıştı... Ama yolculardan birinin çektiği görüntülere bakılırsa gayet derin ve hararetli bir sohbete dalmışlardı.

Bilenler bilir... Las Vegas ile ilgili söylenen bir söz vardır: "Bu şehirde işlenen tatlı günahlar bu şehirde kalır" diye...

İşte evliliklerinin bittiğini açıklayan Jessica Simpson ile Eric Johnson'ı görenler de "Kim bilir belki onlar da eski günlerini anıp aralarını düzeltme umuduyla oraya gittiler" yorumunu yaptı.

Haklarında böyle yorumlar yapılıyor yapılmasına ama Simpson ile Johnson bu konuda ağızlarını sımsıkı kapalı tutuyorlar.

Bir yoruma göre de eski çift belki de Las Vegas'taki evinden taşınmak zorunda kalan Jessica Simpson'ın kardeşi Ashlee'ye destek için oraya gitti. Durum böyle de olsa bu soru işaretlerini gidermiyor. Bu kez de Jessica'nın kardeşine neden eski kocasının da yardımcı olduğu merak konusu.





'BU EVLİLİK BENİ HASTA ETTİ'

Jessica Simpson ile Eric Johnson, bu yılın başında 10 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini açıkladı...

Bir dönem Johnson'ın, Simpson'ı aldattığı söylentileri ortada dolaşsa da bu konuda hep sessiz kalmayı yeğlediler.

44 yaşındaki Simpson, bu yılın başında 10 yıl önce evlendiği spor yıldızı kocası Eric Johnson ile yollarını ayıracağını açıkladığında hayranları epey şaşırdı.

Diğer yandan çiftin durumunu bilenler için ise çok da beklenmedik bir durum değildi bu. Çünkü iddialara göre Johnson ile evliliği, Jessica Simpson'ı kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak güçten düşürmüş ve hasta etmişti.

SORUNLAR BUNALTICI HALE GELDİ

Boşanma haberinin duyulmasından sonra People dergisine konuşan bir kaynak, aralarında giderek artan farklılıkların Jessica Simpson için artık bunaltıcı bir hale geldiğini bu yüzden de evliliği bitirmeye karar verdiğini söyledi.

Söz konusu kaynak "Evliliklerindeki sorunlar bir süredir gerçekten bunaltıcı bir hale gelmişti" dedi.

Onun ifadesine göre, Eric Johnson ile ilişkisinden 12 yaşında Maxi, 11 yaşında Ace ve beş yaşında Eric adında üç tane çocuğu olan Jessica Simpson, evlilikteki sorunlar yüzünden genel sağlığının bozulduğunu fark etti.

Bunun sonucunda da evliliğini bitirmeye ve bir an önce bu ilişkinin hayatından tamamen çıkması için adım atmaya karar verdi.

Bu kaynak Simpson'ın durumunu "Jessica kendi sağlığı için geleceğine bakmak zorunda" diye özetledi durumu.

İlk evliliğini Nick Lachey ile yapan Jessica Simpson, daha geçen ay internet platformlarında sevgili aramaya henüz hazır olmadığını söylemişti.. Yıldız. 'Keşke arkadaşlarım beni biriyle tanıştırsa' diye de eklemişti.