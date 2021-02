Keşke annesi yanında olsaydı

RÖPORTAJ ANLAŞMASI ORTALIĞI HAREKETLENDİRDİ

Üstelik bu kez bu mutlu açıklamanın ardından çiftten bir başka "bomba" haber daha geldi. Çalışan kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılıp ABD'ye taşındıktan sonra ünlü bir dijital kanalla milyon dolarlık anlaşma yapan Harry ile Meghan, ünlü sohbet programcısı Oprah Winfrey'in röportaj teklifine de olumlu yanıt vermişti. Çiftin, kendi düğünlerine de katılan Winfrey ile haklarındaki merak edilenleri anlatacakları 90 dakikalık bir röportaj için anlaştığı haberleri de basına yansıdı. Bundan sonra da her ne kadar özel yaşamlarına daha fazla gizlilik istedikleri için ABD'ye taşınmış olsalar da Prens Harry ile Meghan Markle yine milyonlarca kişinin ilgi odağı haline geldi.





UNVANLARINI BIRAKMALARINI İSTEYEN ÇOK

Harry ile Meghan'ın Oprah Winfrey'e vereceği röportajın İngiliz kraliyet ailesini rahatsız ettiği ileri sürüldü. Kraliyet unvanlarını ve hatta bazı kuruluşlardaki yöneticiliklerine artık veda etmeleri gerektiği tartışmaları da bu gelişmeden sonra iyice alevlendi. Birçok kişinin yorumuna göre de bu karmaşadan en çok etkilenen kişi Prens Harry oldu.

ÇATIŞMA YAŞIYOR İDDİASI

Harry'yi geçmişten bu yana tanıyan radyo programcısı Nick Ferrari de bu konudaki görüşünü "Harry hayattaki rolü konusunda büyük bir çatışma içinde" diye özetledi. This Morning adlı programa konuk olan Ferrari, Harry'nin, kendi içinde, ne yapması gerektiği konusunda bir karmaşa yaşadığını savundu. Çünkü Ferrari'ye göre bu tür röportajlar, onu yapan kişinin hayatına her zaman istikrar getirmiyor. Hatta tam tersine her şeyin beklenmedik şekilde kötüleşmesine de neden oluyor. NicK Ferrari, bu konuda örnek olarak da Prens Harry'nin annesi Diana'nın içini döktüğü röportajı örnek gösterdi.

KEŞKE ANNESİ YANINDA OLSAYDI

Ferrari, geçtiğimiz yaz aylarında bir düşük üzüntüsü yaşayan çiftin verdiği yeni bebek haberinin, herkes gibi kendilini de mutlu ettiğini belirtti. Ferrari, Prens Harry'nin çok beğendiği bir genç adam olduğunu da sözlerine ekledi. Ferrari, Prens Harry'nin yaşadığı karmaşa nedeniyle zor günler geçirdiğini hatırlatıp "Ona sarılmak istediğimi hissettim. Keşke annesi Diana, hala onun yanındaydı" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR KADINA AŞIK GENÇ BİR ADAM'

Nick Ferrari "Çok güzel bir kadına aşık olan genç bir adam görüyorum" diyen Prens Harry "Ama sanırım hayatta yapması gerekenler konusunda bir çatışma içinde" diye görüşünü özetledi. Harry ile Meghan'ın Winfrey ile yapacakları röportaj içinde hem annesi Diana'nın hem de amcası Prens Andrew'un içlerini döktükleri bu tür röportajların sonuçlarının olumlu olmadığını hatırlattı.





'BUNU NEDEN YAPTIĞINI ANLAYAMIYORUM'

Ferrari, kendi ailesinde yaşanan bu geçmiş örneklere bakarak "Harry'nin neden bunu yaptığını anlayamıyorum, bence Harry annesini özlüyor" dedi. Ferrari, Harry'nin herkesin zaman zaman anne nasihatine ihtiyaç duyduğunu ama bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını belirtti.

RÖPORTAJI SKANDALLA SONUÇLANDI

Harry'nin amcası Prens Andrew'ın bayı iki yıl önce BBC'Ye verdiği ve geçmişte kalan skandalı ortaya çıkaran bir röportajdan sonra derde girmişti. Bu röportajda çok sayıda cinsel istismar davasında adı geçen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıkmış ve Prens Andrew'nun kraliliyet görevlerine son verilip maaşı kesilmişti.





MAAŞI KESİLDİ

Aynı röportajda Prens'in de yıllar önce reşit olmayan bir genç kızla ilişkisi ortaya çıkmıştı. Kraliçe'nin izni olmadan yapılan bu röportajdan sonra Kraliçe, ortanca oğlunu Saray'a çağırıp, görevlerine son verildiğini ve maaşının kesildiğini haber vermişti. Bu olayların ardından "Rezil oldU" diye nitelendirilen Andrew'un kızı Eugenie'nin Jack Brooksbank ile düğününe katılıp katılmayacağı da merak konusu olmuştu. Prens Andrew, kızı evlenirken kilisede ona eşlik etmiş fakat o güne kadar uzun süre ortalarda görünmemişti.





DIANA RÖPORTAJI OLAY YARATTI

Prens Harry'nin annesi Prenses Diana da 1995 yılında Martin Bahir'e verdiği röportajla olay yaratmıştı. O dönemde 20 milyondan fazla kişinin ekrandan izlediği bu röportajın yansımaları, Prenses'in ölümünden 20 yıl sonra da devam etmişti. Hatta kısa bir süre önce Diana'nın bu röportaja sahte belgelerle ikna edildiği iddiaları da basına yansımıştı.