Keşfedilmeyi bekleyen çok genç var

◊ Türk-Azeri dostluğuna müzikal bir kimlik kazandıran “Sevda Karası” adlı şarkınız kısa sürede büyük beğeni gördü. Bu başarının ardından yeni bir ortak çalışma gelir mi?

- Behzat Gerçeker: Azeri dostlarımızla daha önceden de çalışmalarımız oldu. Azerbaycan’ın en büyük bestecisi Polat Bülbüloğlu’nun “Gel Ey Seher” şarkısını ENBE Orkestrası ile beraber seslendirdik. Azerbaycan ve Türkiye’de birçok konserde beraber çalma fırsatımız oldu. Onun gibi dünya çapındaki büyük bir besteciyle çalışmak bizim için önemliydi.

Nahide Babashlı da Azerbaycan’ın önemli yorumcularından... 1 yıldan beri yaptığı işleri takip ediyorum. İstedim ki, onu Türkiye’de de tanısınlar. Proje teklifini ben götürdüm. Kendisiyle güzel bir iş çıkardık. Devamının geleceğini düşünüyorum.

- Nahide Babashlı: Aldığımız tepkiler, geri dönüşler oldukça mutluluk verici. Behzat Bey ile aynı projede olmaktan onur duyuyorum. İkinci bir proje neden olmasın?

◊ Ortaya koyduğunuz projelerin ilham kaynağı nedir?

- Behzat Gerçeker: Yaptığımız tüm işlerde titiz ve seçici davranıyoruz. Çünkü müzikseverlere karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Esas amacımız genç müzisyenlere destek olup onları ‘şampiyonlar ligi’ dediğimiz bu kulvarda müzikseverlerle buluşturmak. Şimdiye kadar yaptığımız tüm projelerde yeni yorumcular var. Gençler bizim esas amacımız. Genç arkadaşlarımızı piyasada gördükçe çok mutlu oluyorum.

RAP MÜZİK YAPMA DÜŞÜNCEMİZ YOK

◊ Türk müziğindeki son dönem rap ve trap akımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? ENBE Orkestrası ile bu kulvarda da hayata geçirmeyi düşündüğünüz bir proje var mı?

- Behzat Gerçeker: Biz genelde akustik enstrümanlarla pop müzik yapıyoruz. Daha çok tarzımız insanların yüreğine dokunan şarkılar. Tabii, dünyada şarkılarda trendler zaman zaman değişmektedir.

Şu an bizim rap yapma gibi bir düşüncemiz yok.

- Nahide Babashlı: Son dönemdeki rap ve trap tarzının yükselişi görmezden gelinemez.

Bir sürpriz yapılabilir. Ben şahsım adına çok isterim.

◊ Müzik dünyasına onlarca yeni isim kazandırmış bir müzik adamı olarak Türk müziğinin gelişimini nasıl görüyorsunuz?

- Behzat Gerçeker: Her zaman Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen çok genç yeteneğin olduğunu söylüyorum. Biz de onları bulup sizlerle tanıştırıyoruz.

Sektörde büyük sanatçılarımız her daim olacaktır ama gençleri de ilave ederek pastayı daha da büyütmemiz gerektiğine inanıyorum. Türk pop müziğinin gidişatını birçok ülkeye baktığımızda oldukça iyi görüyorum. Pek çok ülkeden beste, söz yazarı, aranje ve müzikal olarak iyiye gittiğimizi düşünüyorum.

YOLUN SONU ZAFER

◊ Azerbaycan ve Ermenistan arasında patlak veren savaş hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Behzat Gerçeker: Kalbimiz tabii ki kırgın, çok üzgünüz. Oradaki kardeşlerimizi kaybediyoruz. Savaş kimsenin desteklediği bir durum değil. Umuyoruz artık son bulur. Kimsenin yaşama hakkına dokunmaya hakkı yok. Bizim, müzisyenler olarak ülkeler arasında köprü kurma görevimiz var. Müzik insanları birleştirir. Amerika’dan Afrika’ya, dünyanın bir ucundan diğerini bağlayan, birleştirici bir şeydir müzik.

- Nahide Babashlı: Son dönemde yaşanılan olaylar hem üzücü hem de sevindirici. Vatan uğruna şehit olan kardeşlerimiz, abilerimiz için hem üzülüyor hem de 30 seneyi aşkın bir süredir işgal altında olan topraklarımızın işgalden kurtulduğu için seviniyoruz. Biz kimsenin vatanına göz dikmiyoruz, bize ait olan toprakları almak için mücadele veriyoruz. Yolun sonu zafer. Bir sanatçı olarak elimden geldiği kadar her türlü desteğe hazırım.