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Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

#Rami Malek#James Bond No Time To Die#No Time To Die
Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

Son dönemin adından en çok söz edilen oyuncularından biri Rami Malek. Mısır kökenli ailesinin göçmen olarak gidip yerleştiği ABD'De dünyaya gelen Malek, oyuncu olmak için pizza kuryeliği yaptığı dönemde pizza kutularına kendi fotoğraflarını sıkıştırdığını itiraf etti.

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YENİ JAMES BOND FİLMİNDE OYNUYOR
Şu sıralar Daniel Craig ile birlikte rol aldığı yeni James Bond filmi No Time To Die ile gündemde olan Malek, James Corden'ın sohbet programına konuk oldu. Şu anda 40 yaşında olan Malek, 20'li yaşlarındayken pizza kuryesi olarak çalıştığını ama hayalinin oyunculuk olduğunu ifade etti. Keşfedilmek için tercih ettiği ilginç yöntemi de seyircilerle paylaştı.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

'KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOKTU'
Daniel Craig'in de konuk olduğu The Late Late Show With James Corden'da o yıllara dönen Malek, dağıtımını yaptığı pizza kutularına, çektirdiği ve toplu halde bastırdığı fotoğraflarını da iliştirdiğini anlattı. Malek, uzun süre bu fotoğraflara hiçbir geri dönüş alamadığını da belirtti. Ama bunu ısrarla sürdüren oyuncu "Kaybedecek bir şeyim yoktu" diye konuştu.
Rami Malek, ucuza geldiği için 500 tane bastırdığı bu fotoğrafların 420 tanesinin de kendisinde olduğunu belirtti. Uzun süre kimsenin kendisini aramadığını belirten Rami Malek, sonunda bir reklam filmi için arandığını da sözlerine ekledi.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

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ÇALAN TELEFON HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Kendisini arayan cast direktörü kadına bir görüşme ya da oyuncu seçimine katılmak için ısrar ettiğini anlattı Malek. Onu arayan Mara Casey ile daha sonra da bir süre çalıştı. O ilk görüşmede Casey'e "Warner Bross stüdyolarına 15 dakika uzaklıkta olduğunu" söyleyen Malek sonunda isteğine bir adım daha yaklaştı. Bu ısrarlı çabası sonunda, 2004 yılında yayınlanmaya başlayan Gilmore Girls adlı dizinin bir bölümünde küçük bir rol aldı. Hiç bıkıp usanmadan çabalayarak da bugünlere kadar geldi.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

İNGİLİZCEYİ SONRADAN ÖĞRENDİ
1981 doğumlu olan Rami Malek, Mısır kökenli Kıpti bir ailenin oğlu olarak Los Angeles'ta dünyaya geldi. Sami adında bir ikizi ile bir de ablası bulunuyor. Mısır'da bir seyahat acentesi sahibi olan ve turist rehberliği yapan babası ile annesi 1978 yılında ülkelerinden ayrılıp ABD'ye taşındı. Bu yeni ülkede babası sigortacı, annesi de muhasebeci olarak çalıştı. Rami Malek, kökenlerine sıkı sıkıya bağlı bir aile ortamında büyüdü. Dört yaşına kadar da İngilizce değil Arapça konuşuyordu. Rami Malek, California'daki Notre Dame Lisesi'nde okudu. Okul arkadaşları arasında kendileri de ünlü birer oyuncu olan Rachel Bilson ile Kirsten Dunst da vardı.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

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AİLESİ AVUKAT OLMASINI İSTİYORDU
Öğrenimi sırasında okulun drama çalışmalarında aktif olarak yer aldı ve bu şekilde gelecekteki mesleği de belirlenmiş oldu. Aslında anne ve babası onun avukat olmasını istiyordu. Fakat Malek'in oyunculuğu nasıl sevdiğini fark ettiklerinde onun geleceği konusunda daha rahat karar vermesini desteklediler. Rami Malek, daha sonra Indiana Evansville'deki Evansville Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

DİZİLER, FİLMLER
Oyunculuk kariyerine The War At Home adlı dizi ile başladı. Rami Malek'in oyuncu olarak dikkat çekmesi, Mr Robot adlı TV dizisinde canlandırdığı Elliot Alderson karakteriyle dikkat çekti. The Pacific adlı dizi, Müzede Bir Gece adlı yapımın da aralarında bulunduğu çeşitli dizi ve filmlerde oynadı.

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Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

OSCAR KAZANDIRAN ROL
Kariyerinin zirvesine çıktığı film ise Bohemian Rhapsody oldu. Bu filmde Queen grubunun solisti Freddie Mercury canlandırdı ve performansı ona en iyi erkek oyuncu dalında Oscar getirdi. Rami Malek, James Bond serisinin yeni halkası No Time To Die'da da Lyutsifer Safin adlı kötü karaktere hayat verdi.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

OYUNCUYLA AŞK
Rami Malek'in ikizi Sami'nin İngilizce öğretmeni ablası Yasmine'in de bir acil servis doktoru olduğunu hatırlatalım. Rami Malek, üç yıldır, kendisi gibi oyuncu olan Lucy Boynton ile romantik ilişki yaşıyor.

 

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#Rami Malek#James Bond No Time To Die#No Time To Die