Taksi şoförü kocamın tek derdi benim paramı yemekti.. Onu eski aşkımla aldatmak yaptığım en güzel şey oldu

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HİÇ PİŞMAN OLMAMIŞ

Ama gösteri dünyasının bir ünlüsünün itirafları tam da bu yönde.

Üç yıl evli kaldığı eski bir taksi şoförü olan kocasının tek derdinin "parasını yemek" olduğunu söyleyen bu yıldız "Onu aldatmak yaptığım en iyi şeydi. Bu durum benim hayatımı kurtardı" diye konuştu.

Bu tuhaf itirafı yapan kişi şu anda 42 yaşında olan Kerry Katona. Bir dönem Atomic Kitten adlı müzik grubunun üyesi olarak ünlenen İngiliz yıldız daha sonra kariyerine TV dünyasında devam etti.

Katona, sadece mesleğiyle ilgili çalışmalarıyla değil ardı ardına yaptığı evliliklerle, hareketli özel hayatıyla ve bir dönem yaşadığı zorlu finansal sorunlarla da çok konuşuldu.



Şu ana kadar üç kez evlenen Kerry Katona, katıldığı bir programda da ikinci eşini neden aldattığını ve bunun neden kendini çok iyi hissettirdiğini anlattı.

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'ONU ALDATMAK YAPTIĞIM EN İYİ ŞEYDİ'

Kerry Katona; Getting Lippy Gossip Show adlı programa konuk olarak katıldı. TV yıldızı, o sırada da eski bir taksi şoförü olan ikinci eşi Mark Croft ile olan çalkantılı evliliği hakkında samili açıklamalarda bulundu.

Croft ile üç yıl evli kaldıktan sonra 2010 yılında boşanan Katona, o süre içinde kocasını aldattığını itiraf etti. Bundan pişman olmadığını da özellikle vurguladı. Üstelik söylediğine göre kocasına ihanet ettiği kişi de eski sevgilisiydi.



Kerry Katona, kocasının da evlilikleri sırasında kendisini aldattığını saklamadı. Hatta "Onun tek takıntısı benim paramı harcamaktı" diyerek bir dönem iflas etmesinin nedenlerinden biri olduğunu da tekrarladı.

Kerry Katona, o dönemde evli olduğu Mark Croft'u eski sevgilisi olan Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nde görevli olan Kevin adlı genç adamla aldattığını söyledi. Katona, eski sevgilisiyle bir kampta tekrar karşılaştıklarını ve birlikte vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi.



Sohbet programının iki sunucusu Emma Conybeare ve Rebecca Lawrence'ın sorularını yanıtlayan Kerry Katona, ihaneti hakkında şunları söyledi: "Mark ile evliyken benim de kendi ilişkim vardı. Bu, benim yaptığım en iyi şeydi."



O sırada kocasını aldattığı eski sevgilisinin de evli olduğunu anlatan Katona "İkimiz de çılgınca aşık olmuştuk. Karısını benim için bir süreliğine terk etti. Bu benim hayatımı kurtardı" diye konuştu.

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ÜÇ EVLİLİK YAPTI, ÜÇÜNDE DE MUTLULUĞU BULAMADI

Kerry Katona, bugüne kadar üç evlilik yaptı. İlk olarak Brian McFadden (sağda) ile evlendi. 2002 ile 2004 arasında süren bu evlilik sırasında Lily Sue ve Molly adında iki kız çocuk sahibi oldu çift.



Katona daha sonra aldattığını itiraf ettiği Marc Croft ile evlendi 2007 yılında başlayan bu evlilik 2010 yılında yolun sonuna geldi.Çiftin ilişkilerinden Heidi ve Max adında iki çocukları oldu.

Katona üçüncü evliliğine de 2014 ile 2017 arasında George Kay ile yaptı. Bu evlilikten Dylan Jorge adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

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EN ÇALKANTILI EVLİLİK

Kerry Katona'nın en çalkantılı evliliği de "iyi ki aldattım" dediği ikinci eşi Mark Croft ile yaşadığı oldu. Çift, resmi olarak evlendikten çok kısa bir süre sonra Croft, çiçeği burnunda karısını aldattı. Sonradan ortaya çıktığına göre aslında hayatında başka bir kadın daha vardı.

Ama Croft bununla da yetinmedi.

Kerry Katona ve çocuklarıyla birlikte evliliklerinin geleceği hakkında karar vermek için çıktıkları İspanya tatilinde de bu kez bir striptiz dansçısıyla fiziksel temas halinde görüntülendi.

BİR DÖNEM İFLASA SÜRÜKLENİP HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

Kerry Katona 2008 yılında maddi olarak bir çıkmaza girdi ve iflas etti. Sonradan yaptığı itirafa göre o önemde kendi canına kıymayı bile aklından geçirdi. Fakat sonradan durumunu toparladı.



Kerry Katona, 2008 yılındaki bu sarsıntının ardından 2021 yılında da satın aldığı milyonluk lüks ev nedeniyle gündem oldu. O sırada da kendisi gibi zorluklar yaşayanlara "Asla vazgeçmeyin" mesajını verdi.



Katona 13 yıl içinde maddi sorunlarını aştığını, hatta kendisine lüks bir ev satın aldığını sosyal medya hesabından duyurdu o dönemde. Günaydın güzel insanlar" diyerek başladığı paylaşımında "13 yıl önce her şeyimi kaybettikten sonra nihayet kendime yeni bir ev aldım" diye yazdı.

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Katona "Bunu paylaşmak istedim, çünkü yıllar içinde birçok kez intihar etmeyi düşündüm. Ama asla vazgeçmedim" diye devam etti. Sonra da başkaları inanması bile insanın kendisine inanmayı bırakmaması gerektiğini belirtti.

ÇÖKÜŞ SADECE İFLASLA SINIRLI KALMADI

Bugüne kadar çok inişli çıkışlı bir hayat sürdüren Katona, 2008 yılında ise kelimenin tam anlamıyla bir çöküş sürecine girmişti. Katona o yıl katıldığı bir sabah programında kelimeleri bir türlü toparlayıp da konuşamadığı için sarhoş olarak kamera karşısına çıkmakla suçlanmıştı.



Bu eleştirilere ise psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilaçların sarhoş gibi görünmesine yol açtığını söyleyerek yanıt vermişti.

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1998 ile tamamen ayrıldığı 2007 yılına kadar Atomic Kitten adlı müzik grubunun üyesi olan Kerry Katona, daha sonra TV'de ekrana gelen reality şovlarda kamera karşısına geçti.

Çocukluğu koruyucu ailelerin yanında geçen Katona, sekiz farklı okula gitmek sorunda kaldı. 16 yaşına gelince de dansçı olmak için okulu bıraktı. Bir gruba katılıp Avrupa'yı dolaştı.



Bu arada yeri gelmişken hemen hatırlatalım... Katona'nın kendine ait bir giyim markası bulunuyor. Katona, gelirinin büyük bölümünü buradan elde ediyor.

