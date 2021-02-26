Kerimcan Durmaz'ın Peşimde şarkısına çektiği klip yayınlandı - Peşimde şarkısının sözleri

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı Peşimde ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Kerimcan Durmaz'ın şarkısı viral olurken klipteki sahneler de çok konuşuldu.

Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısının sözleri;

Gece gündüz peşimdeler peşimde

Flaşlar hep peşimde peşimde (hu,hu)

Koşup dur sen peşimde, peşimde

Ulaşamaz peşimdeler peşimde (ah)

İnmem o levela çok yakın red bottom

Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp

Yaptıklarım hep haterların dilinde

Hayalini kur, Hermes Birkin elimde(huh)

Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür

Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü (huh)

Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü

Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü (Bitch)

Görüp ister Missoniden bikini (bikini)

Hesaplıyo kaç gecede birikir (birikir) İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki

Yapar birikim, olmak ister Kylie-Kim