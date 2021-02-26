Kerimcan Durmaz'ın Peşimde şarkısına çektiği klip yayınlandı - Peşimde şarkısının sözleri
Sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısına çektiği kliple gündem oldu. Kerimcan Durmaz’ın klibi bugün (26 Şubat) saat 13.00 itibariyle YouTube kanalından yayınlandı. Kerimcan Durmaz'ın klibi kadar şarkısının sözleri de konuşuldu. İşte Peşimde şarkısının sözleri...
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı Peşimde ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Kerimcan Durmaz'ın şarkısı viral olurken klipteki sahneler de çok konuşuldu.
Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısının sözleri;
Gece gündüz peşimdeler peşimde
Flaşlar hep peşimde peşimde (hu,hu)
Koşup dur sen peşimde, peşimde
Ulaşamaz peşimdeler peşimde (ah)
İnmem o levela çok yakın red bottom
Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp
Yaptıklarım hep haterların dilinde
Hayalini kur, Hermes Birkin elimde(huh)
Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür
Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü (huh)
Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü
Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü (Bitch)
Görüp ister Missoniden bikini (bikini)
Hesaplıyo kaç gecede birikir (birikir) İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki
Yapar birikim, olmak ister Kylie-Kim