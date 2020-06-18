Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır açıklaması

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçen hafta çoklu organ yetmezliğine bağlı geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti. Öldüğünde yakın dostu Kerimcan Durmaz ile küs oldukları ortaya çıkınca, ünlü fenomen ilk kez bir açıklama yaptı ve 'Caner ile küs olarak ayrılmak istemezdim' dedi...



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kerimcan Durmaz, ‘bir hafta geçti ben hâlâ kendime gelemedim. En güzel anlarımı geçirdiğim arkadaşım artık yok, buna alışabilmek çok zor’ ifadelerini kullandı.

İşte Kerimcan Durmaz’ın açıklamaları; Aradan bir hafta geçti inanamıyorum hâlâ gerçek gibi gelmiyor Caner'in artık olmadığı. Çok zor bir durum benim için… 6 yıldır en güzel anlarımı geçirdiğim arkadaşım yok. Buna alışabilmek çok zor. Evet, iki aydır biraz kırgındık Caner ile ama kanlı bıçaklı, düşman değildik. Hâlâ arkadaştık ama birbirimize biraz kızgındık. Tabii ki böyle olsun, onunla küs ayrılmak istemezdim. Bir yerlere çıkıp konuşacak gücüm yoktu. Zamanla toparlıyorum, hayat ne kadar gerçekse ölümde aynı şekilde. Çok zor bir durum, her şeyi birlikte yaptığın bir arkadaşınızın hayattan gittiğini düşünün! Lütfen acımızı daha fazla deşmeyin. Ölen birinin arkasından dedikodu yapıp, pirim kasmak yerine dua edin tek ricam bu...