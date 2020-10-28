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Haber Giriş: 28.10.2020 - 08:59 | Son Güncelleme:

Kerem ve Elif Gönlüm'ü korkutan tehdit! ‘Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun’

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Kerem ve Elif Gönlüm'ü korkutan tehdit! ‘Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun’
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Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm, bir dönem yanında çalışan Gülistan K.’nın ‘Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun’ mesajı nedeniyle tehdit edildiğini ileri sürüp savcılığa başvurdu.

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm, savcılığa başvurdu. İddiaya göre; Gülistan K. isimli genç kadın, geçtiğimiz aylarda Gönlüm çiftinin yanında çalışmaya başladı. Ancak bir müddet sonra genç kadının iş akdi feshedildi. Gülistan K., Gönlüm çiftinden ücretini alamadığını ileri sürerek sosyal medya hesaplarından çirkin mesajlar atmaya başladı. Gülistan K., açtığı ondan fazla sosyal medya profiliyle çiftin paylaştığı fotoğrafların altına 'Dolandırıcılar, sahtekarlar, iki yüzlü medya soytarıları' gibi yorumlar yaptı.

Kerem ve Elif Gönlümü korkutan tehdit ‘Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun’
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Elif Gönlüm, bu hesapları tek tek engelleyerek suç duyurusunda bulundu. Gönlüm, savcılığa sunduğu dilekçesinde, kendisine gelen 'Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun' mesajları nedeniyle tehdit edildiğini, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. Gönlüm, Gülistan K.'nın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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