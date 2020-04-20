Beren Güney son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Kerem Tunçer’in mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Beren Güney'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Beren Güney kimdir? Kerem Tunçer’in mesajlarını ifşa eden Beren Güney hakkında bilgiler

Mankenlik yapan Beren Güney, 1985 yılında dünyaya geldi. Plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Beren Güney, estetik operasyonlar da dikkat çekiyor. Sosyal medyada tanınan bir isim olan Beren Güney, takipçi sayısı nedeniyle Instagram fenomeni olarak anılıyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Güney, daha önce de Beşiktaş forması giyen Muhammed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmişti.