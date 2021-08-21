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Haber Giriş: 21.08.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin'in ardından Burcu Biricik'in de Instagram sayfası kapatıldı

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Kerem Bürsin'in ardından Burcu Biricik'in de Instagram sayfası kapatıldı

'Güneşi Beklerken'dizisiyle şöhret olan ve hatrı sayılır bir hayran kitlesi edinen Kerem Bürsin'in 9 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabı bilinmeyen bir nedenle kapatıldı. 

Hayranlarının Twitter'dan soru yağmuruna tuttuğu oyuncu konuyla Instagram'ın neden böyle birşey yaptığını bilmediğini, gerekli yerler başvurduğunu söyledi. 

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Kerem Bürsin'in ardından oyuncu Burcu Biricik de aynı sorunla karşı karşıya kaldı. 

Biricik'in kişisel sayfası da Instagram tarafından kapatıldı.

 
 
 

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