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Kerem Bürsin'in ardından Burcu Biricik'in de Instagram sayfası kapatıldı
'Güneşi Beklerken'dizisiyle şöhret olan ve hatrı sayılır bir hayran kitlesi edinen Kerem Bürsin'in 9 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabı bilinmeyen bir nedenle kapatıldı.
Hayranlarının Twitter'dan soru yağmuruna tuttuğu oyuncu konuyla Instagram'ın neden böyle birşey yaptığını bilmediğini, gerekli yerler başvurduğunu söyledi.
Kerem Bürsin'in ardından oyuncu Burcu Biricik de aynı sorunla karşı karşıya kaldı.
Biricik'in kişisel sayfası da Instagram tarafından kapatıldı.