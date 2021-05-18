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Kerem Bürsin'i sinirlendiren Hande Erçel sorusu
Sen Çal Kapımı dizisinde başlayan aşkları devam eden Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı devam ediyor. Kerem Bürsin, muhabirlerin Hande Erçel ile ilgili sorularına sert tepki göstererek, "Kusura bakmayın, bu kadar da değil" dedi.
Hande Erçel ile aşk yaşadığını açıklayan Kerem Bürsin trafikte kameralara takıldı. Kerem Bürsin'e, Hande Erçel'in yakın zamanda iş insanı Muratcan Akdoğan'la aşk haberlerinin çıktığı hatırlatılınca "Hiç böyle saçma sapan şeylere getirmeye gerek yok. Şu an beraberiz ve mutluyuz" dedi.