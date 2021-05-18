Kerem Bürsin'i sinirlendiren Hande Erçel sorusu

Hande Erçel ile aşk yaşadığını açıklayan Kerem Bürsin trafikte kameralara takıldı. Kerem Bürsin'e, Hande Erçel'in yakın zamanda iş insanı Muratcan Akdoğan'la aşk haberlerinin çıktığı hatırlatılınca "Hiç böyle saçma sapan şeylere getirmeye gerek yok. Şu an beraberiz ve mutluyuz" dedi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?