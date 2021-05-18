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Haber Giriş: 18.05.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin'i sinirlendiren Hande Erçel sorusu

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Sen Çal Kapımı dizisinde başlayan aşkları devam eden Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı devam ediyor. Kerem Bürsin, muhabirlerin Hande Erçel ile ilgili sorularına sert tepki göstererek, "Kusura bakmayın, bu kadar da değil" dedi.

Hande Erçel ile aşk yaşadığını açıklayan Kerem Bürsin trafikte kameralara takıldı. Kerem Bürsin'e, Hande Erçel'in yakın zamanda iş insanı Muratcan Akdoğan'la aşk haberlerinin çıktığı hatırlatılınca  "Hiç böyle saçma sapan şeylere getirmeye gerek yok. Şu an beraberiz ve mutluyuz" dedi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin el ele Aşk belgelendi...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin el ele! Aşk belgelendi...

 

 

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