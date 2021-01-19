Kerem Bürsin'e Serenay Sarıkaya sorulunca...
Bir süredir rol arkadaşı Hande Erçel'le adı aşk dedikodularına karışan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, set çıkışı objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Bürsin, Hande Erçel soruları karşısında sessiz kalmadı. Katıldığı bir programda şarkı söyleyen Bürsin'e eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sesi sorulunca ise oyuncunun utanması dikkat çekti.
Kerem Bürsin, rol aldığı dizinin set çıkışında görüntülendi. Bürsin, gazetecileri kırmadı ve ayaküstü soruları yanıtladı.
Tv100'ün haberine göre; partneri Hande Erçel ile çok yakın arkadaş olduğunu söyleyen Bürsin, "Beraber 24 saat geçirince ister istemez arkadaş olabiliyoruz" dedi.
Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de şarkı söyleyen yakışıklı oyuncu, o akşam çok heyecanlı olduğunu ve şarkıcılık düşünmediğini, hatta duşta şarkı söylemeye devam edeceğini belirtti.
SERENAY SARIKAYA SORULARI PANİKLETTİ
Öte yandan Kerem Bürsin'e bu konu üzerinden eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sesi sorulunca aniden panikledi.
Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya için "Evet güzel bir sesi var. Bu soruyu sorduğun için sağ ol" dedi. Ünlü oyuncunun utangaç halleri de dikkatlerden kaçmadı.
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