Kerem Bürsin'den Hande Erçel'li doğum günü fotoğrafına yorum: Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza!

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Sapanca'ya giden ekipten Caner Yıldırım kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Yıldırım, fotoğraflarda Hande Erçel'in kalbine sevgilisi Kerem Bürsin'i etiketledi.

Bürsin'den paylaşıma yorum gecikmedi.

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına "Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza" notunu düştü.

HANDE'DEN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Hande Erçel ablasının doğum günü için sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Erçel, birlikte oldukları fotoğrafı "Bugün benim ablam doğmuş... İyi ki doğdun Gökyüzüm" notuyla paylaştı.