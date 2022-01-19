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Kerem Bürsin'den Hande Erçel'li doğum günü fotoğrafına yorum: Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza!

#Kerem Bürsin#Hande Erçel#Gamze Erçel
Kerem Bürsinden Hande Erçelli doğum günü fotoğrafına yorum: Bayılıyorum size Ve beni hep dışlamanıza

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 30 yaşına bastı. Erçel yeni yaşını eşi Caner Yıldırım, kızı Mavi ve kardeşi ile birlikte kutladı.

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Sapanca'ya giden ekipten Caner Yıldırım kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Yıldırım, fotoğraflarda Hande Erçel'in kalbine sevgilisi Kerem Bürsin'i etiketledi.

Bürsin'den paylaşıma yorum gecikmedi.

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına "Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza" notunu düştü.

Kerem Bürsinden Hande Erçelli doğum günü fotoğrafına yorum: Bayılıyorum size Ve beni hep dışlamanıza

HANDE'DEN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Hande Erçel ablasının doğum günü için sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Erçel, birlikte oldukları fotoğrafı "Bugün benim ablam doğmuş... İyi ki doğdun Gökyüzüm" notuyla paylaştı. 

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Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi!Ünlü oyuncu Kerem Bürsin yarın 33. yaşına basacak. Bürsin'e sevgilisi ve set ekibi erken doğum günü sürprizi yaptı.
daha fazla video içinHande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi!
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