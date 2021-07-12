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Haber Giriş: 12.07.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin'den dikkat çeken açıklama: Kadınlarımıza engel olmayalım

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Kerem Bürsin'den dikkat çeken açıklama: Kadınlarımıza engel olmayalım

Sunuculuğunu Elçin Ateş Ersoy’un üstlendiği 'Kadının Eseri' programına jimnastik dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı konuk oldu. Başarı hikayesini anlatan Onbaşı, büyük hayranlık beslediği Kerem Bürsin ile bir araya geldi. Genç sporcuyu tebrik eden Bürsin programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kadının Eseri isimli programa Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı konuk oldu. Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Begüm, hayranı olduğu Kerem Bürsin'le tanıştı.  Bürsin, kadın haklarına yönelik söylemleriyle dikkat çekti.

'Ayşe'nin yaptığı şey olağan üstü bir başarı' diyen Bürsin, ‘Böyle bir şeye tanık olmak, 19 yaşında olup da bizim ülkemizden böyle bir başarı elde etmesi büyük gurur. Ayşe ile tanışacağım için çok heyecanlıydım. Bir sürü insana ilham oldu, olağan üstü başarı’ ifadelerini kullandı.

Kerem Bürsinden dikkat çeken açıklama: Kadınlarımıza engel olmayalım

Kadın hakları konusuna da değinen Bürsin; “Ülke olarak bu konuyla ilgili büyük bir sıkıntı ve sorunumuz var. Ama maalesef ki sadece ülkemize ait bir sıkıntı değil. Dünya çapında bir sıkıntı. O da ataerkil bir sistemin içerisindeyiz… Şöyle şeyler duyunca, mesela ‘kadınlarımıza sahip çıkalım’… Yani kadınların öyle bir sahip çıkılma gibi bir ihtiyacı yok. Daha ziyade 'kadınlarımıza engel olmayalım.' Olması lazım o cümlenin. Çünkü maalesef sistem öyle bir sistem ki, siz işinizi, hayatınızı çok daha zorlaştıran bir sistem. Buna sessiz kalmak bu sistemi onaylamak demek. Ve yanlışları görüyoruz, biliyoruz.

Bir sürü cinayet oluyor ama cinayetten öte de psikolojik travma yaşayan, şiddete uğrayan neredeyse yılda 16 milyon kadın var bu ülkede. Bunu önlemeliyiz. Bu ataerkil sistem içerinde erkeklerin de artık sesini çıkartması lazım. Sesimizi çıkartıp bu eşitliliği sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

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