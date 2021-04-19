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Haber Giriş: 19.04.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Maldivler'e gitti! İlk fotoğraf geldi...

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel birlikte Maldivler'e gitti. İkilinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Geçen hafta aynı spor salonundan çıkarken görüntülenince “Aşk yaşarsak haberiniz olur” diyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel soluğu Maldivler'de aldı. İkilinin rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi tatile girince birlikte Maldivler’e gitti.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Maldivlere gitti İlk fotoğraf geldi...

Hayranları tarafından gizlice çekilen bir fotoğraf aşkı belgeledi. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini koruyan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğruladı.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Maldivlere gitti İlk fotoğraf geldi...

Kerem Bürsin, Maldivler'den tekne turu videosu paylaşırken Erçel, gün batımında çekildiği bu fotoğrafı yayınladı.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Maldivlere gitti İlk fotoğraf geldi...

Maldivler'e giden ikili geceliği 10 bin TL olan süitte kalıyor. Bir süre daha Maldivler'de tatil yapacak olan ikili yoğun geçen sezonun stresini atıyor.

 

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