Kerem Bürsin sessizliğini bozdu... Serenay - Cem aşkına ilk yorum!

Amerika'yı birlikte yeniden keşfeden çift, 3,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yaz sürpriz bir kararla noktaladı.

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından gözler eski sevgili Kerem Bürsin'e çevrildi.

Dün akşam katıldığı galada muhabirlerin hedefi haline gelen Bürsin, merak edilen soruya da yanıt verdi.

2. Sayfa kameralarına konuşan ünlü oyuncu "Sevgilim yok. 14 Şubat'ta setteyim. O konuları bilmiyorum. Çok detaylara da girmek istemiyorum. Bu konunun içine de çok girmek istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Açıkcası herkes mutlu olsun. Her şey güzel olsun. Diyeceğim bu kadar." dedi.