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Haber Giriş: 20.01.2021 - 08:20 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin: Hande ile aşırı yakın arkadaşız

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kerem Bürsin: Hande ile aşırı yakın arkadaşız
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Aynı dizide başrolü paylaşan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, önceki akşam set çıkışı Kuruçeşme’de görüntülendi.

“O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında şarkı söyleyen Kerem Bürsin, sorular üzerine “Hiç benlik bir şey değil. Ben duşta şarkı söylemeye devam edeceğim” dedi. Oyuncu, bir dönem ilişki yaşadığı Serenay Sarıkaya’yı hatırlatarak “Serenay Hanım’ın sesi çok güzel” diyen muhabire de sitem etti: “Güzel bir sesi var, evet. Sağ ol onu soktuğun için.”

Kerem Bürsin: Hande ile aşırı yakın arkadaşız

Kerem Bürsin’e Hande Erçel’le aşk yaşadığı yönündeki dedikodular da soruldu. “Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk” diyen Bürsin, annesi Çiğdem Bürsin’in sete gelerek Erçel’le tanıştığı iddiasıyla ilgili de “Bizimkiler sete uğradı o dönem, herkesle tanıştılar” diye konuştu.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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