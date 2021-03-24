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Haber Giriş: 24.03.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin Hande Erçel paylaşımıyla TT oldu

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Kerem Bürsin Hande Erçel paylaşımıyla TT oldu

Kerem Bürsin, Hande Erçel paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Başrol paylaştığı Hande Erçel'in videosunu paylaşan Kerem Bürsin, Twitter TT listesine yer aldı. Kısa bir süre önce Murat Akdoğan ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel ayrılık haberleriyle gündemdeydi. İddiaya göre bir ay süren aşk, Murat Akdoğan’ın ailesinin Hande Erçel’i veto etmesiyle sona erdi.

Kerem Bürsin, adının aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel'i hikayeler bölümünden paylaştı. Hande Erçel'in set anlarını paylaşan Kerem Bürsin, partnerine, "Çok mu güzelsin sen ya... Amanım" sözleriyle takıldı. Bürsin, hikayeler bölümünden paylaştığı videoya "Evet biliyorum, amanım diye bir kelime yok ama... Kelimler uydurmak zorunda kalıyor" notunu düştü. Videoda Murat Akdoğan ile ayrıldığı haberleri yapılan Erçel'in oldukça durgun olduğu görüldü. 

Kerem Bürsin Hande Erçel paylaşımıyla TT oldu

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