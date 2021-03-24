Kerem Bürsin Hande Erçel paylaşımıyla TT oldu

Kerem Bürsin, adının aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel'i hikayeler bölümünden paylaştı. Hande Erçel'in set anlarını paylaşan Kerem Bürsin, partnerine, "Çok mu güzelsin sen ya... Amanım" sözleriyle takıldı. Bürsin, hikayeler bölümünden paylaştığı videoya "Evet biliyorum, amanım diye bir kelime yok ama... Kelimler uydurmak zorunda kalıyor" notunu düştü. Videoda Murat Akdoğan ile ayrıldığı haberleri yapılan Erçel'in oldukça durgun olduğu görüldü.

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