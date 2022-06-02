Kerem Bürsin: Cem Abi’yle birbirimizi çok severiz

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PİŞTİ Mİ OLDUM?



Kerem Bürsin önceki gece Bebek’teki Backyard adlı mekânda düzenlenen partiye katıldı. Cem Yılmaz’la sohbet edip fotoğraf çektiren oyuncuya çıkışta ünlü şovmenle ilgili sorular yöneltildi. Muhabirlerin “İçeride Cem Bey’le pişti oldunuz” sözleri, Kerem Bürsin’i şaşırttı: “Cem Bey’le pişti mi oldum? Cem Yılmaz’dan mı bahsediyorsunuz?”

Serenay Sarıkaya , verdiği bu pozları “Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz” notuyla Instagram’da paylaştı.

KAÇ SENE ÖNCESİ



Cem Yılmaz’la arasında bir sorun olmadığını söyleyen Kerem Bürsin, “Cem Abi’yle aramız çok iyi. Birbirimizi çok seviyoruz. O yüzden öyle ‘pişti’ olacak bir sıkıntımız yok” dedi. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la da aşk yaşadığı hatırlatıldığında ise tepki gösterdi: “Ne alaka ya, kaç sene öncesinden bahsediyorsunuz!”



Kerem’in daha çok ekmek yemesi lazım

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Kerem Bürsin’in bir panelde sarf ettiği “Yabancı oyuncular kendilerini bir şey sanmıyor. ‘Dünyaları ben yarattım’ diye bağırmıyorlar” sözleri, Şafak Sezer’in tepkisini çekti.

Önceki akşam Raffles Hotel’deki ödül törenine katılan Sezer, sorular üzerine şöyle dedi: “Türkiye’de öyle kaliteli oyuncular var ki, dünyaya taş çıkarırlar. Günde 19-20 saat çalışıyorlar. Antonio Banderas’ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaşın öyle kelimeleri kullanması için daha çok ekmek yemesi lazım!”