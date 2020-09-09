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Haber Giriş: 09.09.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin: Bu pozun aynısını ben de yapacağım!

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Kerem Bürsin: Bu pozun aynısını ben de yapacağım!
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Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya sayfasından otomobilin içinde verdiği bir pozunu paylaştı. Kerem Bürsin, "Ben de kesin yapacağım" yorumunu yazdı.

Kerem Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı ve son günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel’in araba içinde verdiği poza sessiz kalmadı.

Kerem Bürsin: Bu pozun aynısını ben de yapacağım

'Kerem, Hande’nin pozunu kıskandı'
Instagram'da Hande Erçel’in fotoğraf paylaştığını gören yakışıklı oyuncu, “Bu pozun aynısını ben de yapacağım. Aynısını” yorumunu yazdı. Bu mesajı gören sosyal medya kullanıcıları, “Kerem, Hande’nin pozunu kıskandı” yorumunu yaptı.

 

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