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Haber Giriş: 27.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kerem Alışık: İlk defa sahnede kutlayamıyoruz

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Kerem Alışık: İlk defa sahnede kutlayamıyoruz
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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlayan Kerem Alışık, “25 yıllık tiyatro geçmişimizde Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü’nü ilk defa sahnede kutlayamıyor. Bugünler evde olsak da yarınlarda sahnede olacağız” dedi.

KEREM Alışık, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü buruk bir mesajla kutladı. Ünlü sanatçı, 25 yıllık Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu’nun bu yıl ilk 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde kapalı olacağını söyledi ve ekledi: “Kalbimizi verdiğimiz tiyatro sadece sahne perdesini açmaz kalp perdesini de açar. Maalesef 25 yıllık tiyatro geçmişimizde Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü’nü ilk defa sahnede kutlayamıyor. Başımıza gelen vahametin üzüntüsünü yaşamakla beraber ulusça bu badireden kurtulup perdelerimizi açacağımız günlere inancımız tam. Bugünler evde olsak da yarınlar da sahnede olacağız.Zaten tiyatronun nefesi de sahneden izleyiciye, izleyiciden sahneye ulaşan bir kan dolaşımı değil mi?”

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