Kerem Alışık: "Çolpan İlhan- Sadri Alışık Tiyatrosu 25 yıldır ilk defa perdesini açamadı
Corona virüs salgını nedeniyle Çolpan İlhan- Sadri Alışık Tiyatrosu. 25 yıllık tarihinde ilk kez perdesini açamadı.
Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu’nun kapalı gişe sahnelenen ve seyircinin büyük ilgi gösterdiği “Amadeus”, “Esaretin Bedeli”, “Dali’nin Kadınları” ve “Kader Apartmanı No 3” oyuncuları, “Evde kalın” uyarısıyla birlikte 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı.
Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni ve “Esaretin Bedeli” oyuncuları Kerem Alışık, İştar Gökseven, “Amadeus” oyuncuları Selçuk Yöntem, Özlem Öçalmaz, “Dali’nin Kadınları” oyuncuları Hatice Aslan, Hande Soral, Devrim Nas, Gülin İyigün, “Kader Apartmanı No 3” oyuncuları Deniz Uğur ve Yiğit Pakmen, Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarken, “evde kal” mesajı da verdi.
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