Haber Giriş: 01.03.2020 - 11:12,
Kepenkler kapandı
Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda askerlerimizin şehit düştüğü haberinin ardından Türkiye’de hayat durdu.
Yürekleri yakan acı haberle birlikte başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde eğlence mekânları rezervasyonları iptal edip kepenklerini indirdi. İstanbul’daki gece hayatının kalbi olan Cihangir, Mecidiyeköy, Nişantaşı, Beşiktaş, Karaköy, Asmalımescit ve Şişhane’deki mekânlar, kapılarını açmadı, müşteri ağırlamadı.
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