Kepenkler kapandı

Yürekleri yakan acı haberle birlikte başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde eğlence mekânları rezervasyonları iptal edip kepenklerini indirdi. İstanbul’daki gece hayatının kalbi olan Cihangir, Mecidiyeköy, Nişantaşı, Beşiktaş, Karaköy, Asmalımescit ve Şişhane’deki mekânlar, kapılarını açmadı, müşteri ağırlamadı.





