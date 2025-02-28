Kendisinin milyonları var: Ünlü yıldızdan çocuklarına hayat dersi... Benim parama hiç güvenmesinler

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Genel olarak ilerleyen yıllarda da bu nimetlerden ellerini çekmezler. Zaten aileleri de onlara eğer isterlerse hayatlarının sonuna kadar bu sınırsız olanakları sunar.

Ama her zaman böyle olmaz elbette. Bazı varlıklı kişiler de çocuklarının hayatın gerçeklerini görmesini, ona göre yetişmesini ister.

Özellikle de para konusunda.

Bugüne kadar servetlerinden çocuklarına miras bırakmayacağını açıklayan ünlüleri duyduk zaten.

'ÇOCUKLAR PARA KONUSUNDA AİLEYE YASLANMAMALI'

Böylesine katı sınırlar çizmese de çocuklarının para konusunda kendisine çok da güvenmemesi gerektiğini söyleyen bir ünlü daha çıktı...

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Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Goldie Hawn ile eski kocası Bill Hudson'ın iki çocuğundan biri olan Kate Hudson.

Aslına bakılırsa Kate Hudson kendisi de ilk gençlik yıllarından bu yana kamera karşısında. Önce oyunculuk bunun ardından şarkıcılık derken henüz 45 yaşında olmasına rağmen gösteri dünyasında hatırı sayılır bir geçmişi var Hudson'ın. Buna bağlı olarak da epey bir birikim yaptı.

Üç farklı ilişkisinden üç tane çocuğu bulunan Kate Hudson, Bustler dergisine verdiği röportajda çocuklarını nasıl yetiştirmek istediğine dair açıklamalarda bulundu.

'KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRETMEK GEREKİR'

Hudson, çocuklarına, maddi konularda ailelerine sırtlarını dayamamayı öğrettiğini söyledi.

Üç çocuk annesi yıldızın, ilk eşi Chris Robinson'dan dünyaya gelen oğlu Ryder şu anda 21 yaşında. Bir süredir de New York Üniversitesi'nde okuyor.

Hudson; oğlu Ryder'ın mezun olduktan sonra evden taşınıp kendine yeni bir hayat kurmasına izin vereceğini anlattı. Ama yine onun söylediğine göre eğer böyle bir karar verirse bazı beklentiler olacağını da saklamadı.

Oğlunun hayatta neler yapmak istediğini ve bunları başarmanın yollarını bulmaya çalıştığını söyledi Hudson.

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence çocuklara bu gibi ayrıntıları daha erken öğretmek gerekir ki o noktaya geldiklerinde 'Aman Tanrım, hayatımı aileme yaslanmadan nasıl kazanırım?' diye düşünmesinler.

KENDİSİ KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN ÇALIŞIYOR

Kate Hudson'a bakarsak...

Yıldızın annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell, Hollywood'un önde gelen yıldızlarından. Biyolojik babası Bill Hudson da tanınmış bir müzisyen. Bunun da etkisiyle küçük yaşta onlar gibi sinema sektöründe çalışıp kendi parasını kazanmaya başladı. Son dönemde de müzik piyasasına adım attı.

Hudson, şu anda 80 milyon dolar civarında bir servete sahip. Bu, Hollywood'un büyük yıldızlarının servetiyle kıyaslanamaz belki ama bunu Hudson kendi emeğiyle elde etti.

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Hudson'ın Chris Robinson ile genç yaşta yaptığı ilk evliliğinden 21 yaşında Ryder, eski nişanlısı Matt Bellamy'den 13 yaşında Bingham adında iki oğlu var. Şu anda nişanlı olduğu Danny Fujikawa'dan da 4 yaşında Rani adında bir kız annesi.

Başından bir evlilik ve bir nişan geçti Kate Hudson'ın. Bir süredir de Danny Fujikawa ile nişanlı.





'Fazla para çocuklara zarar verir': Aslında çocuklarının kendi parasına güvenmemesi gerektiğini düşünen tek ünlü Kate Hudson değil. Daha önce Marie Osmond, servetini çocuklarına miras olarak bırakmayacağını açıklamıştı. Henüz 6 yaşındayken adım attığı gösteri dünyasında yıllarını geçiren Osmond, fazla paranın çocuklarına zarar vereceğini savundu.

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'Bu paraya ihtiyaçları yok': Ünlü müzisyen Mick Jagger da yıllarca çalışıp kazandığı milyonlarını çocuklarına miras bırakmayacağını açık açık söyledi. Çocuklarının buna ihtiyacı olmadığını da ifade etti. Aslında şu anki nişanlısı Melanie Hamrick'ten dünyaya gelen en küçüğü dışında Jagger'ın diğer 7 çocuğu yetişkinlik çağlarında ve zaten mesleklerini bulup kendi hayatlarını kazanıyorlar.

'Miras tatsız bir şey': Sinemanın sarışın James Bond'u Daniel Craig de "Gelecek kuşaklara yüksek miktarda para bırakmayı istemiyorum. Bence miras tatsız bir şey. Benim felsefem bu paradan kurtulmak ya da ölmeden önce harcayıp bitirmek ya da bir yerlere bağışlamak" dedi.

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Ashton Kutcher ile Mila Kunis de iki çocuklarının kendi hayatlarını kendi emekleriyle kurması gerektiği görüşünde. Kutcher, eğer çocukları herhangi bir iş kurmaya karar verip bunun için yardım isterse elbette onlara yardım edeceğini ama bunun dışında hayatlarını kendilerinin kazanmasını istediğini söyledi. Kutcher ve Kunis, sahip oldukları maddi birikimi yardım vakıflarına bağışlayacaklarını da ekledi.