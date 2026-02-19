Kendisinin milyonlarÄ±, kocasÄ±nÄ±n milyarlarÄ± var: Bu yaÅŸÄ±nda hala tozun topraÄŸÄ±n iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Haberin DevamÄ±

Sonra kariyerinin tam doruÄŸundayken dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biriyle evlendi. Bu evlilikten de bir Ã§ocuk sahibi oldu.

Ãœstelik yaÅŸÄ± da artÄ±k 60'a geliyor.Â

Genelde bÃ¶yle durumlarda beklenen, bunca servetin iÃ§inde yaÅŸayan birinin kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilip iÅŸi gÃ¼cÃ¼ bÄ±rakmasÄ±, hayatÄ±n keyfini Ã§Ä±karmasÄ± olur.

Ama o Ã¶yle yapmÄ±yor. 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±na adÄ±m atmak Ã¼zere olduÄŸu bu dÃ¶nemde canÄ±nÄ± diÅŸine takÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.





Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ kiÅŸi Salma Hayekâ€¦

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki eylÃ¼l ayÄ±nda 60 yaÅŸÄ±na girecek olan Hayek, yÄ±llar iÃ§inde nice emek verdiÄŸi kariyerinde hem ÅŸÃ¶hret hem de servet sahibi oldu.

Ama bu kadarla bitmiyor. 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana da Ã¼nlÃ¼ iÅŸ insanÄ± FranÃ§ois Henri Pinault ile evli.

Pinault Ã¶yle bÃ¶yle zengin deÄŸil... Zaten varlÄ±klÄ± bir aileden geliyor ve serveti de 30 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde.

Salma Hayek onun kadar olmasa bile kariyerine verdiÄŸi yÄ±llar iÃ§inde toplamda 200 milyon dolarlÄ±k bir servete sahip.

GÄ°ZLÄ° BÄ°R PROJE ÃœZERÄ°NDE Ã‡ALIÅžIYOR

Belki baÅŸkasÄ± olsa iÅŸi gÃ¼cÃ¼ bir kenara bÄ±rakÄ±r en azÄ±ndan daha kendini yormadan Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Ama Salma Hayek, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸe Ã¶ylesine aÅŸÄ±k ki hala durmadan Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu da memleketi Meksika'nÄ±n Tulum kentinde bir ormanda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Åžimdilik gizli tuttuÄŸu ama belli ki kendisine bÃ¼yÃ¼k heyecan veren bir film projesi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor Hayek.

Casa Tortuga yakÄ±nlarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanlardaki maÄŸaralarda ve cenotelerde objektiflere takÄ±ldÄ± Salma Hayek.

Â

ANGELINA JOLIE'NÄ°N DE ADI GEÃ‡Ä°YOR

MEKSÄ°KA basÄ±nÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Salma Hayek ve Ã§ekim ekibi bu projeyi gayet gizli tutuyor. Ãœstelik Ã§ekim iÃ§in seÃ§tikleri rotalar da turistik ilgi odaklarÄ±nÄ±n epey uzaÄŸÄ±nda.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re Hayek ve ekibi sabahÄ±n erken saatlerinde Ã§ekim mekanÄ±na gitti ve orada saatlerce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

YeraltÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra su altÄ± Ã§ekimleri de yapÄ±lan filmle ilgili ayrÄ±ntÄ±lar henÃ¼z belli deÄŸil. Ama ortada dolaÅŸan sÃ¶ylentilere gÃ¶re Angelina Jolie de Salma Hayek ile Ã§alÄ±ÅŸacak yÄ±ldÄ±zlar arasÄ±nda.Â

Hayek ve ekibinin çekim yaptÄ±ÄŸÄ± bölgeler de gayet ilginç. Cenote adÄ± verilen ve çöken kireçtaÅŸÄ±ndan oluÅŸan doÄŸal çukurlar Yucatan YarÄ±madasÄ±'na özgü yeraltÄ± nehirlerini ve maÄŸara sistemlerini ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸ durumda. Ä°ÅŸte Hayek ve ekibi de çekimi bu bölgede yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.





Salma Hayek'in 200 milyon dolarlÄ±k bir serveti var. KocasÄ±nÄ±n serveti ise milyar dolarlarla Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼yor.

Â