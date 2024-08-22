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Kendisinden 54 yaş büyük efsane oyuncunun çocuğunu doğurmuştu… Evlilik sorusuna şaşırtan cevap

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#Noor Alfallah#Al Pacino#Geç Yaşta Baba Olan Ünlüler
Kendisinden 54 yaş büyük efsane oyuncunun çocuğunu doğurmuştu… Evlilik sorusuna şaşırtan cevap
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 15:45

Magazin dünyası son zamanlarda oldukça ileri yaşta baba olan ünlü isimleri konuşmaya devam ediyor. Bu isimlerin başında da geçen yıl 83 yaşında baba olan efsane aktör Al Pacino geliyor…

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Al Pacino ve 30 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın geçen yıl haziran ayında Roman adını verdikleri bir oğulları olmuştu.

EFSANE OYUNCU 83 YAŞINDA DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLMUŞTU

Roman, Noor Alfallah’ın ilk, Al Pacino’nun ise dördüncü çocuğu. Usta aktör kendinden 54 yaş küçük birinden hem de bu kadar yaşı ilerlemişken çocuk sahibi olduğu için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Kendisinden 54 yaş büyük efsane oyuncunun çocuğunu doğurmuştu… Evlilik sorusuna şaşırtan cevap

Noor Alfallah, 84 yaşındaki aktörü “muhteşem” bir baba olarak övdükten sonra evlilikle ilgili fikrini de açıkladı.

Pacino, Noor'un Haziran 2023'te oğulları Roman'ı dünyaya getirmesiyle dünyanın bilinen en yaşlı yeni babalarından biri olmuştu.

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Kendisinden 54 yaş büyük efsane oyuncunun çocuğunu doğurmuştu… Evlilik sorusuna şaşırtan cevap

“O HARİKA BİR BABA” DEDİ AMA EVLİLİK SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

İlişkileri hakkında neredeyse hiç konuşmayan Noor Alfallah, Al Pacino’nun küçük oğullarının ebeveyni olarak yeteneklerine övgüler yağdırdı ve Roman Pacino’nun kendisi ve Al Pacino’nun şahane bir karışımı olarak anlattı.

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Geçtiğimiz gün Beverly Hills'te gezerken ünlü magazin kanalı TMZ'nin muhabirlerinin Al Pacino ile evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna cevap veren Alfallah “Bilmiyorum” diyerek herkesi şaşırttı.

Çünkü genç kadın doğum yaptıktan kısa süre sonra aynı soruya “Ben evlenecek bir tip değilim” diyerek kesin bir şekilde olumsuz cevap vermişti.

Kendisinden 54 yaş büyük efsane oyuncunun çocuğunu doğurmuştu… Evlilik sorusuna şaşırtan cevap

AŞKLARI KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDE BAŞLADI

Al Pacino ve Noor Alfallah uzun süredir tanışsa da ilişkileri koronavirüs pandemisinde ilerlemiş ve karantinalar zamanında da yakınlaşıp sevgili olmuşlardı.

Bebeğin doğum haberiyle birlikte sürekli manşetlere taşınan Noor Alfallah’ın bir “servet avcısı” olup olmadığı da uzun süre konuşulmuştu. Hollywood’daki yapım şirketlerinde üst düzey yönetici olan Noor Alfallah hem iyi para kazanıyor hem de zaten oldukça zengin bir ailenin kızı.

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Kendisinden 54 yaş büyük efsane oyuncunun çocuğunu doğurmuştu… Evlilik sorusuna şaşırtan cevap

SERVET AVCISI SANILDI AMA GERÇEK BAMBAŞKA

Yani bu ilişkinin sebebinin para olması pek de mümkün değil… Zaten Alfallah’ın yakın çevresi de durumun böyle olmadığını, 30 yaşındaki esmer güzelin kendinden yaşça büyük erkeklerle aşk yaşamayı tercih ettiğini söylüyorlar.

Noor Alfallah’ın hayatına daha önce Mick Jagger ve Clint Eastwood gibi isimlerin girdiği düşünülürse bu söylenenler doğru olmalı…

Kendisinden 54 yaş büyük efsane oyuncunun çocuğunu doğurmuştu… Evlilik sorusuna şaşırtan cevap

DOĞUM YAPTIKTAN SONRA VELAYET ANLAŞMASI İSTEDİ… HER AY YÜKLÜ MİKTARDA ÖDEME ALIYOR… Öte yandan Alfallah, doğum yaptıktan sonra mahkemeye gitmiş, oğlu Roman’ın tam fiziksel velayetini kendi üzerine almıştı. Çocuğun yasal velayeti ise anne ve babası arasında paylaşılıyor. Al Pacino’nun bu anlaşma kapsamında sevgilisine 110 bin dolar peşin nafaka ödemesi yaptığı, aylık olarak da 30 bin dolar nafaka verdiği ortaya çıkmıştı. Buna küçük Roman’ın eğitim fonu için her ay bir 15 bin dolar daha ekleniyor… Yakın çevresi Noor Alfallah’ın bu ödemeleri ve velayet anlaşmasını Al Pacino ile evli olmadıkları için, kendini ve oğlunu yasal olarak koruma altına alma amacıyla istediği iddia edilmişti. Hatta bu detaylar basına yansıyınca çiftin ayrıldığı da söylendi ancak daha sonra ilişkilerinin devam ettiği ortaya çıktı…

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#Noor Alfallah#Al Pacino#Geç Yaşta Baba Olan Ünlüler

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