Kendisinden 54 yaş büyük efsane oyuncunun çocuğunu doğurmuştu… Evlilik sorusuna şaşırtan cevap

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Al Pacino ve 30 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın geçen yıl haziran ayında Roman adını verdikleri bir oğulları olmuştu.

EFSANE OYUNCU 83 YAŞINDA DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLMUŞTU

Roman, Noor Alfallah’ın ilk, Al Pacino’nun ise dördüncü çocuğu. Usta aktör kendinden 54 yaş küçük birinden hem de bu kadar yaşı ilerlemişken çocuk sahibi olduğu için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Noor Alfallah, 84 yaşındaki aktörü “muhteşem” bir baba olarak övdükten sonra evlilikle ilgili fikrini de açıkladı.

Pacino, Noor'un Haziran 2023'te oğulları Roman'ı dünyaya getirmesiyle dünyanın bilinen en yaşlı yeni babalarından biri olmuştu.

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“O HARİKA BİR BABA” DEDİ AMA EVLİLİK SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

İlişkileri hakkında neredeyse hiç konuşmayan Noor Alfallah, Al Pacino’nun küçük oğullarının ebeveyni olarak yeteneklerine övgüler yağdırdı ve Roman Pacino’nun kendisi ve Al Pacino’nun şahane bir karışımı olarak anlattı.

Geçtiğimiz gün Beverly Hills'te gezerken ünlü magazin kanalı TMZ'nin muhabirlerinin Al Pacino ile evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna cevap veren Alfallah “Bilmiyorum” diyerek herkesi şaşırttı.

Çünkü genç kadın doğum yaptıktan kısa süre sonra aynı soruya “Ben evlenecek bir tip değilim” diyerek kesin bir şekilde olumsuz cevap vermişti.





AŞKLARI KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDE BAŞLADI

Al Pacino ve Noor Alfallah uzun süredir tanışsa da ilişkileri koronavirüs pandemisinde ilerlemiş ve karantinalar zamanında da yakınlaşıp sevgili olmuşlardı.

Bebeğin doğum haberiyle birlikte sürekli manşetlere taşınan Noor Alfallah’ın bir “servet avcısı” olup olmadığı da uzun süre konuşulmuştu. Hollywood’daki yapım şirketlerinde üst düzey yönetici olan Noor Alfallah hem iyi para kazanıyor hem de zaten oldukça zengin bir ailenin kızı.

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SERVET AVCISI SANILDI AMA GERÇEK BAMBAŞKA

Yani bu ilişkinin sebebinin para olması pek de mümkün değil… Zaten Alfallah’ın yakın çevresi de durumun böyle olmadığını, 30 yaşındaki esmer güzelin kendinden yaşça büyük erkeklerle aşk yaşamayı tercih ettiğini söylüyorlar.

Noor Alfallah’ın hayatına daha önce Mick Jagger ve Clint Eastwood gibi isimlerin girdiği düşünülürse bu söylenenler doğru olmalı…