Kendisinden 54 yaş büyük efsane oyuncunun çocuğunu doğurmuştu… Bir başka ünlüyle otel kaçamağında yakalandı!

Haberin Devamı

Bu kadar ilerlemiş bir yaşta baba olan iki usta oyuncu büyük bir tartışmaya da yol açtı, bunun büyük bir bencillik olduğunu söyleyen çok oldu. Robert De Niro ve 45 yaşındaki kız arkadaşı Tiffany Chen, şimdilerde sessiz sedasız kızlarını büyütmeye devam ediyorlar.

Al Pacino ve kendisinden 54 yaş küçük kız arkadaşı Noor Alfallah cephesinde ise durum biraz daha karışık. Noor Alfallah, Al Pacino’nun oğlunu doğurduktan sonra sık sık tek başına görülmeye başlamıştı.





Haberin Devamı

SÜREKLİ AYRILDILAR DENİYOR AMA HÂLÂ BİRLİKTELER

Yetmezmiş gibi Alfallah, Al Pacino’dan doğan oğlu Roman daha birkaç aylıkken mahkemeye gitmiş ve bebeğin velayetini üzerine alarak usta aktörden düzenli nafaka ve çocuğun eğitim fonuna ayrılmaz üzere düzenli aylık ödemeler almaya başlamıştı.

Tüm bu gelişmeler ikilinin ayrıldığını düşündürse de Al Pacino ve Noor Alfallah birlikteliklerine devam ettiler. Hatta efsane oyuncu geçen hafta genç sevgilisinin doğum günü pastasındaki mumları onunla birlikte üfleyerek kutlama yaptı.

BU KEZ DE 68 YAŞINDAKİ ÜNLÜ KOMEDYENLE YAKALANDI

Al Pacino’yla ilişkisi tartışmalar yaratan Noor Alfallah şimdi de 68 yaşındaki ünlü komedyen ve talk şov sunucusu Bill Maher’le yakalandı.

Bill Maher ve Al Pacino'nun kız arkadaşı 30 yaşındaki Noor Alfallah, gece geç saatlerde Los Angeles'taki ünlü Chateau Marmont Otel'den birlikte çıkarken görüldü.

Arabayı kullanan Maher gri bir takım elbise giyerken, Alfallah da siyahlara bürünmüş alışılmış görüntüsünü sergiledi. İkili fotoğraflarını çeken paparazzileri de gördü ancak bir tepki vermediler ya da saklanmaya çalışmadılar.

Haberin Devamı





Gözden Kaçmasın Efsane oyuncu 83 yaşında baba olmuştu… Genç sevgiliye doğum günü jesti Haberi görüntüle

DAHA BİRKAÇ SAAT ÖNCE…

İşin ilginci bundan sadece saatler önce, Alfallah ve 84 yaşındaki “Godfather” yıldızı, Kaliforniya, Batı Hollywood'daki Chez Mia restoranından birlikte çıkarken fotoğraflanmıştı.

Alfallah, Pacino'nun yolcu koltuğunda oturduğu arabasıyla uzaklaşırken fotoğrafçılara el salladı. Pacino ise gece olmasına rağmen güneş gözlüklerini takmıştı.

Çiftin birlikteliği ilk olarak 2022 yılının nisan ayında ortaya çıkan fotoğraflarıyla konuşulmaya başlamıştı. Sonrasında ise bu aşkın koronavirüs pandemisindeki karantina dönemlerinde başladığı konuşuldu.

Haberin Devamı





ÇOCUĞU DOĞURDU HEMEN MAHKEMEYE KOŞTU: DÜZENLİ NAFAKA VE EĞİTİM ÖDEMESİ ALIYOR

Çiftin oğulları Roman ise Haziran 2023'te dünyaya geldi. İkili hâlâ birlikte olmalarına rağmen Alfallah, Eylül 2023'te Roman'ın tam fiziksel velayeti için başvuruda bulundu ve bu talep bir ay sonra kabul edildi.

Alfallah, Al Pacino’dan ayda 30.000 dolardan fazla nafaka alıyor ve usta oyuncu bir yandan da oğlunun eğitimi için sevgilisine her ay düzenli ödemeler yapıyor.





EVLENMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİ… “SERVET AVCISI” SUÇLAMALARI

Noor Alfallah daha önce Al Pacino ile evlenip evlenmeyeceği sorusuna “Ben evlenecek tipte biri değilim” diyerek cevap vermişti.

Haberin Devamı

Daha önce de kendisinden yaşça epey büyük ünlülerle aşk yaşayan Noor Alfallah için Al Pacino’nun yakın çevresinden bazı isimler endişelerini ortaya koymuş, onun bir “servet avcısı” olabileceği yönünde söylentiler çıkmıştı.





“O HEP KENDİNDEN YAŞLI ERKEKLERİ SEÇTİ”

Ancak Noor Alfallah’ın Hollywood’da büyük yapım şirketlerinde yöneticilik yaptığı ve oldukça iyi bir gelire sahip olduğu ve ailesinin de zaten çok zengin olduğu biliniyor. Yani Noor Alfallah para konusunda zaten kendi başına da oldukça şanslı bir durumda.

Yakın dostları onun için “O her zaman yaşça kendinden büyük erkeklerden hoşlandı” diyorlar ve anne olmak istediği ve Al Pacino’yu sevdiği için onu seçtiğini iddia ediyorlar…