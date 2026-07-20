Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım!

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Sadece erkekler değil kadınlar da kendilerinden yaşça çok genç kişilerle evlenip yuva kuruyor ya da huzurlu bir ilişki yaşıyor.

Yine de bu yaş farkı konusu tamamen göz ardı edilen bir ayrıntı da değil. Bazıları eşleriyle aralarındaki yaş farkını oturup düşünebiliyor. Hatta bunu şaka konusu bile yapabiliyor.

'KARIM, KIZ KARDEŞİM İLE AYNI YAŞTA'

Tıpkı Josh Duhamel gibi!

53 yaşındaki oyuncu Josh Duhamel, ikinci evliliğini bundan dört yıl önce Audra Mari ile yaptı. Kısa süre önce ikinci bebekleri de dünyaya gelen Duhamel ile Mari arasında 21 yaş fark var.

İşte Josh Duhamel, 32 yaşındaki karısıyla neredeyse farklı kuşaklardan gelmelerini katıldığı bir programda şaka konusu yaptı.

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Ryan Sickler'ın sunduğu The HoneyDew adlı podcast'e konuk olan Josh Duhamel, ailesiyle ilgili anılarını anlatırken çarpıcı bir itirafta bulundu.

Oyuncu, karısı Audra Mari'nin kız kardeşi Cassidy ile aynı yaşta olduğunu fark ettiğinde küçük bir şaşkınlık yaşadığını gizlemedi.

O ÜNİVERSİTEYE GİDERKEN KARISI YENİ DOĞMUŞ

Duhamel programda, annesinin kız kardeşine hamile kaldığı dönemi de anlattı: "Minot State Üniversitesi'nde futbol oynuyordum. Tribünlerde annemi gördüm ve karnındaki çıkıntıyı fark ettim. Kendi kendime, ‘Annem hamile mi?’ diye sordum. Ben 21 yaşındaydım ve annem bir bebek daha bekliyordu" diye konuştu.

Josh Duhamel, kısa süre önce eline geçen eski bir fotoğrafın ona neler düşündürdüğünü de anlattı.

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Söz konusu fotoğraf Josh Duhamel'i, o sırada bebek olan kardeşi Cassidy'yi kucağında tutarken gösteriyordu. O fotoğrafa bakarken bir kez daha kardeşiyle aynı yaşta olan karısını düşündü.

O sırada yanında bulunan karısı Audri Mari'ye dönerek "Kardeşim ile sen tam olarak aynı yaştasınız... Resmen senin için fazla yaşlıyım" dedi.

Duhamel'in anlattığına göre karısıyla kardeşi aynı yıl doğdu. Sadece aralarında ay farkı var. O fotoğrafı görünce tam olarak böyle düşündüğünü saklamadı oyuncu. "O fotoğrafı görünceye kadar karımla aramdaki yaş farkını hiç böyle düşünmemiştim" diye sürdürdü sözlerini.

ONUN İZİN DEZAVANTAJ OLABİLİR

Eşler arasındaki bu yaş farkının avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu sorusuna ise şu yanıtı vardı Josh Duhamel: "Senin için avantaj olabilir ama onun için dezavantaj olabilir."

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Duhamel, Mayıs 2025'te katıldığı başka bir podcast programında ise ilişkilerinin başlangıçta yaş farkı nedeniyle tamamen arkadaşça olduğunu söylemişti.

Ancak Mari'nin kendisinden daha olgun biri olduğunu fark ettikten sonra romantik bir ilişkiye adım attığını belirten oyuncu, “İlişkimiz böyle başladı ve harika bir yolculuk oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Josh Duhamel ve eski güzellik kraliçesi Audra Mari, yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından 2022 yılında evlendi.

Çiftin, Ocak 2024'te dünyaya gelen oğulları Shepherd ve Nisan ayında doğan kızları Rocca olmak üzere iki çocukları bulunuyor.