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Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım!

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#Josh Duhamel#Fergie#Audra Mari
Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 08:23

Gösteri dünyasında eşler ya da sevgililer arasında yaş farkı olması artık alışıldık bir durum... Hatta erkek ve kadın eşitliği bile oluştu bu konuda.

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 Sadece erkekler değil kadınlar da kendilerinden yaşça çok genç kişilerle evlenip yuva kuruyor ya da huzurlu bir ilişki yaşıyor.

Yine de bu yaş farkı konusu tamamen göz ardı edilen bir ayrıntı da değil. Bazıları eşleriyle aralarındaki yaş farkını oturup düşünebiliyor. Hatta bunu şaka konusu bile yapabiliyor.

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Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım
'KARIM, KIZ KARDEŞİM İLE AYNI YAŞTA'
Tıpkı Josh Duhamel gibi!

53 yaşındaki oyuncu Josh Duhamel, ikinci evliliğini bundan dört yıl önce Audra Mari ile yaptı. Kısa süre önce ikinci bebekleri de dünyaya gelen Duhamel ile Mari arasında 21 yaş fark var.

İşte Josh Duhamel, 32 yaşındaki karısıyla neredeyse farklı kuşaklardan gelmelerini katıldığı bir programda şaka konusu yaptı.

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Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım
Ryan Sickler'ın sunduğu The HoneyDew adlı podcast'e konuk olan Josh Duhamel, ailesiyle ilgili anılarını anlatırken çarpıcı bir itirafta bulundu.

Oyuncu, karısı Audra Mari'nin kız kardeşi Cassidy ile aynı yaşta olduğunu fark ettiğinde küçük bir şaşkınlık yaşadığını gizlemedi.

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Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım
O ÜNİVERSİTEYE GİDERKEN KARISI YENİ DOĞMUŞ
Duhamel programda, annesinin kız kardeşine hamile kaldığı dönemi de anlattı: "Minot State Üniversitesi'nde futbol oynuyordum. Tribünlerde annemi gördüm ve karnındaki çıkıntıyı fark ettim. Kendi kendime, ‘Annem hamile mi?’ diye sordum. Ben 21 yaşındaydım ve annem bir bebek daha bekliyordu" diye konuştu.

Josh Duhamel, kısa süre önce eline geçen eski bir fotoğrafın ona neler düşündürdüğünü de anlattı.

Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım
Söz konusu fotoğraf Josh Duhamel'i, o sırada bebek olan kardeşi Cassidy'yi kucağında tutarken gösteriyordu. O fotoğrafa bakarken bir kez daha kardeşiyle aynı yaşta olan karısını düşündü.

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O sırada yanında bulunan karısı Audri Mari'ye dönerek "Kardeşim ile sen tam olarak aynı yaştasınız... Resmen senin için fazla yaşlıyım" dedi.

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Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım
Duhamel'in anlattığına göre karısıyla kardeşi aynı yıl doğdu. Sadece aralarında ay farkı var. O fotoğrafı görünce tam olarak böyle düşündüğünü saklamadı oyuncu. "O fotoğrafı görünceye kadar karımla aramdaki yaş farkını hiç böyle düşünmemiştim" diye sürdürdü sözlerini.

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ONUN İZİN DEZAVANTAJ OLABİLİR
Eşler arasındaki bu yaş farkının avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu sorusuna ise şu yanıtı vardı Josh Duhamel: "Senin için avantaj olabilir ama onun için dezavantaj olabilir."

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Duhamel, Mayıs 2025'te katıldığı başka bir podcast programında ise ilişkilerinin başlangıçta yaş farkı nedeniyle tamamen arkadaşça olduğunu söylemişti.

Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım
Ancak Mari'nin kendisinden daha olgun biri olduğunu fark ettikten sonra romantik bir ilişkiye adım attığını belirten oyuncu, “İlişkimiz böyle başladı ve harika bir yolculuk oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Josh Duhamel ve eski güzellik kraliçesi Audra Mari, yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından 2022 yılında evlendi.

 Çiftin, Ocak 2024'te dünyaya gelen oğulları Shepherd ve Nisan ayında doğan kızları Rocca olmak üzere iki çocukları bulunuyor.

Kendisinden 21 yaş genç güzelle evlenip iki çocuk yaptı: Bir fotoğrafa bakınca aklı başına geldi: Karıcığım ben senin için çok yaşlıyım
Audri Mari, Josh Duhamel'in ikinci karısı. Oyuncu daha önce ünlü şarkıcı Fergie ile 2009 yılında evlenip 10 yıl sonra boşandı. Bu evlilikten de 12 yaşında Axl adında bir erkek evladı bulunuyor.

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#Josh Duhamel#Fergie#Audra Mari

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