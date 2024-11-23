Sevdiğiyle evlendiği gün başka çiftleri ayırmış! Bu planı annesiyle birlikte yaptı

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Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton gibi...

William ile üniversite yıllarında flört etmeye başladıktan sonra hayat, sadece Kate için değil aynı zamanda ailesi için de eskisi gibi olmadı.

Özellikle de ilk dönemlerde gece gezmelerinde yanından hiç ayrılmayan kardeşi Philippa ya da herkesin bildiği adıyla Pippa için.

Pippa Middleton ile James Matthews'un düğünü kraliyet düğünlerine benzetildi.

Ablası Kate, William ile evlendikten sonra kendisinin de kraliyet çevresine girmek için uygun bir eş aradığı söylentileriyle gündemde olan Pippa Middleton bunu yapamasa da sonunda aristokrat bir aileden gelen James Matthews ile evlendi.

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Hem de çiftin düğünü kraliyet düğünlerini aratmayacak bir şekilde gerçekleşti.

HEM GELİNİN HEM ANNESİNİN EN BÜYÜK KORKUSU

Onlar 2017 yılında gösterişli bir törenle evlenip aradan geçen yıllarda üç çocuk sahibi olsalar da düğünleriyle ilgili ayrıntıların konuşulması bitmek bilmedi.

Bunlardan biri de son günlerde yeniden gündeme geldi.

Bunlara göre Pippa Middleton kendisi James Matthews ile evlendiği gün başka çiftleri birbirinden ayırdı. Ama bunu yapmasının altında belli bir neden vardı...

Bir de hem Pippa'nın hem de annesi Carole'un düğün gününe dair büyük bir korkusu..

Gelin aradan yıllar geçmesine rağmen hala konuşulan bu konuya biraz daha yakından bakalım.

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"Pippa kendisi evlenirken başkalarını ayırdı" diyerek aslında bir benzetme yaptığımızı belirtelim.

Çünkü bu ayrılık oturma düzeniyle ilgiliydi. Ama bunun neden yapıldığı da hala giderilemeyen bir merak. Yapılan yorumlara göre bunun Pippa ile Carole'un korkusuyla ilgisi çok büyük.

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Bilindiği gibi o dönemde Prens Harry ile Meghan Markle henüz evlenmemişlerdi, hatta nişanlı bile değillerdi.

Ama gelin Pippa'nın ablası Kate'in kayınbiraderi olarak Harry ile sevgilisi Meghan da davetliler arasındaydı.

İşte hayatının en büyük gününü yaşamaya hazırlanan Pippa ile annesinin en büyük korkusu da bununla ilgiliydi.

GELİNİN GÖLGEDE KALMASINA İZİN VERİLMEDİ

Her ikisi de Harry ve Meghan'ın düğünde bütün ilgiyi üzerlerinde toplamasından hatta gelin ile damadı da gölgede bırakmasından endişe ediyordu.

İşte bu yüzden Harry ile Meghan, kilisede yapılacak olan nikaha birlikte gitmeme kararı aldı. O törende Harry yalnızdı.

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Böylece basına açık olan bu kısımda Meghan Markle ortada görünmeyecekti. Elbette Harry, ağabeyi William ile düğünde sağdıç olarak görev yaptı. Ama Meghan o törende yoktu.

DÜĞÜNDE İKİ SEVGİLİYİ BEKLEYEN KÖTÜ SÜRPRİZ

Bunun yerine o sırada sevgili olan Meghan ve Harry, nikahtan sonra düzenlenen eğlenceye davetliydi. Ama orada da onları büyük bir sürpriz bekliyordu.

Çünkü düğün yemeğinde yan yana bile oturamadılar.

Yapılan oturma düzenine göre Prens Harry masada ITV kanalının sunucusu Tom Bradby ile yan yana oturdu. Meghan Markle'ın masa komşusu ise ünlü tenisçi Roger Federer'in karısı Mirka oldu.

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Omid Scoobie ve Carolyn Durand'ın, Harry ve Meghan biyografisi Finding Freedom'a göre olaylar bu şekilde gelişti.

Ama devamı da vardı.

NİKAHTA SEVGİLİSİNİ YANINA ALAMADI... EĞLENCEDE DE SAKİNDİ

Herkes, yemeğin ardından geçilen danslı eğlence kısmında Harry'nin pistten hiç inmeyeceğini düşünüyordu.

Çünkü milyonların bildiği Harry, tam bir parti adamıydı ve sabahın ilk ışıklarına kadar dans edecek kapasiteye sahipti.

Ama o gece öyle olmadı. Harry, bütün gece dans etmek yerine o sırada sevgilisi olan Meghan Markle ile daha sakin bir şekilde vakit geçirdi, fazla ortada görünmedi.

Bu arada Pippa'nın düğününde fazla ön plana çıkmamaya çalışan biri daha vardı: Ablası Kate Middleton.

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ABLASI DA FAZLA DİKKAT ÇEKMEMEYE ÇALIŞTI

Soluk renkte bir kıyafet giyen Kate, o gün hem kardeşine destek oldu hem de o sırada çok küçük olan George ile Charlotte'un uslu durması için büyük bir çaba harcadı.

Ama diğer yandan da kardeşinin gölgede kalmaması için elinden geldiği kadar "görünmez" olmaya çalıştı.

O gün kapalı kapılar ardında böyle ilginç gelişmelerin yaşandığı törende Pippa Middleton ile James Matthews hayatlarını birleştirdi. Çift, şimdi birlikte üç çocuklarını büyütüyorlar.

Pippa, James ile o dönemde "sanki bir kraliyet düğünü" diye nitelendirilen bir törenle hayatını birleştirdi.

Törene, ülkenin monarşisinin başına geçecek olan Prens William ile Kate Middleton da katıldı. Çocukları George ile Charlotte da düğünde görev alan çocuklar arasında yer aldı.

İddiaya göre anne Carole Middleton, kızının düğününde herkesten rol çalmaması için Harry ile Meghan'ı akşam verilen yemekte yan yana oturtmadı. Bu düzenlemeyi kızı Pippa ile birlikte yaptı.

Bütün dünyanın ablası Kate'in düğününde gelinin nedimesi olarak tanıdığı Pippa Middleton'ın adı bir ara Prens Harry ile aşk söylentilerine karıştı. Hatta bir dergi, çiftin düğün sonrası gözlerden uzak flört ettiğini öne sürdü. Fakat bu iddialar doğru çıkmadı. Pippa, zengin bir aileden gelen James ile evlendi.





Pippa Middleton ablası Kate'in William ile evlendiği 29 Nisan 2011 günü beyaz elbisesi içinde çok dikkat çekti. Genellikle düğünlerde küçük kız çocuklarının üstlendiği nedimelik görevini yapan Pippa o sırada 28 yaşındaydı. Bu yüzden de "en yaşlı nedime" olarak tarihe geçti.