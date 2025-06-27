O bebek kucaklarından hiç inmiyor... Ünlü çift 11 aylık kızlarını yalnız bırakmaya kıyamadı... Sosyete düğününe bile götürdü

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İşte şimdi milyonlarca meraklı göz, İtalya'nın en tarihi ve en turistik kentlerinden biri olan Venedik'e çevirdi gözlerini ve orada gerçekleşen bir düğünü izliyor.

Öyle böyle değil çünkü...

Damat, dünyanın en zenginleri listesinde ilk üçe giren Jeff Bezos… Gelin de parasal anlamda onun kadar olmasa da popülerlik anlamında onu çoktan geride bırakan Lauren Sanchez.

Çift, Venedik'te üç gün üç gece sürecek ve tabii ki milyonlarca doların su gibi akıtıldığı bir törenle evleniyor.

Düğüne gelenler de öyle sıradan konuklar değil. Zengin iş insanları, sosyetik isimler, gösteri dünyasının yıldızları... Hatta kraliyet ailesi üyeleri.

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BÜTÜN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİN KONUĞU OLUYORLAR

İşte bu taçlı ailelerden biri dün düğünün konuğu olarak Venedik'e girişte görüntülendi.

Aslına bakılırsa bu ünlü kraliyet ailesi, dünyanın neresinde bir düğün, taç giyme töreni ya da cenaze olsa, baş konuklar arasında yer alıyor.

Ailenin annesi bu gibi etkinliklerde sık sık boy gösteriyor göstermesine ama bu kez yanında sürpriz eşlikçileri vardı. Oğlu, gelini ve daha bir yaşına bile girmeyen torunu.

TORUNU EVDE BIRAKMADILAR

Bu anlattığımız ünlü aile Ürdün Kraliçesi Rania, oğlu Veliaht Prens Hüseyin, gelini Prenses Rajwa ve küçük torunu İman.

Rania'nın kocası Kral Abdullah ise ABD'ye gittiği için Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe katılamadı.

Onun eksikliğini de oğlu, gelini ve torunu tamamladı.

Aslına bakılırsa Rajwa ile Hüseyin'in, önümüzdeki ay bir yaşına girecek olan kızları İman'ı da düğüne götürmesi şaşkınlık yarattı.

Belli ki Rajwa ve Hüseyin, zaten kucaklarından bir türlü indiremedikleri kızları İman'ı evde, kendilerinden uzakta bırakmaya kıyamadılar.

Bu arada hemen belirtelim, minik İman'ın dadısı da büyük olasılıkla aileyle birlikte. Anne ve babası düğün kutlamalarına katılırken küçük kızla dadısı ilgilenecek.

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O DOĞUNCA BABASI HASTANEDEKİ TÜM BEBEKLERE ALTIN DAĞITTI

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk torunu Prenses İman, geçen yıl ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı. Onun doğumu da bütün bir aileyi sevince boğdu.

Rania da Abdullah da sosyal medya hesaplarından bu mutlu olayı paylaştı. Ne kadar büyük bir sevinç yaşadıklarını dünyaya ilan etti.

İman'ın babası Prens Hüseyin ise kızıyla aynı gün aynı hastanede dünyaya gelen bebeklere birer altın lira hediye etti.

Bu arada küçük İman, Ürdün kraliyet ailesinin kuralları gereği veliaht olamıyor.

Bunun için Rajwa ve Hüseyin'in bir erkek çocuk sahibi olması gerek. Ama her ne olursa olsun Rania ve Abdullah'ın gözbebeği küçük İman.

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Bu arada çiftin büyük kızı Prenses İman ile kocası Jameel Thermiotis'in de kısa süre önce Amine adında bir kız bebek sahibi olduklarını hatırlatalım.

Minik Prenses İman, gelecek ay ilk yaşını kutlayacak. İman'ın, büyük halasıyla halasıyla aynı adı taşıdığını da hatırlatalım.