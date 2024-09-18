Kendisi hasta olmamak için bıçak altına yatmıştı: Şimdi oğlunu ameliyat ettirecek

Haberin Devamı

Kısacası herkes imkanları ölçüsünde hatta bazen sınırlarını bile zorlayarak çocuğunun yüzünü güldürmek ister.

Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olan Angelina Jolie de bunun örneklerinden birini sergiliyor son dönemde.

TEMMUZ AYINDA MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRDİ

Güzel yıldız, ciddi bir motosiklet kazası geçiren oğlu Pax Thien'i yakın zamanda işinde usta bir estetik cerrahın ellerine emanet etmeye hazırlanıyor. Amacı da genç adamın alnındaki büyük yara izini ortadan kaldırmak.

Jolie'nin henüz 3 buçuk yaşındayken bir yetimhaneden evlatlık alıp büyüttüğü Pax Thien, temmuz ayında Los Angeles'da kullandığı elektrikli motosikletle bir kaza geçirdi. Bir otomobile çarpan Pax Thien, baş bölgesinden yaralandı.

Haberin Devamı

Annesi Angelina Jolie'nin yüreğini ağzına getiren bu kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılan Pax Thien'in bir hayati tehlikesi olmadığı anlaşıldı. 20 yaşındaki genç adam, bir süre tedavi gördükten sonra da taburcu edildi.

Kazadan sonra annesiyle birlikte Without Blood filminin galasına katılacak kadar iyileşti Pax Thien. Ama kaza nedeniyle alnının sol tarafında, tam gözünün üzerinde derin bir yara izi kaldı.

DERİN YARA İZİNİ YOK ETMEK İSTİYOR

Sağlık konusundaki titizliğiyle bilinen Angelina Jolie, şimdi oğlunun o yara izinden kurtulması için kolları sıvadı. ABD ve İngiltere magazin basınına bakılırsa oğlunun fiziksel görünümünü etkileyen o yara izine bir çare bulması için tanıdığı ve güvendiği bir estetik cerrahla görüşmeye başladı.

Jolie'ye yakın bir kaynak bu konuda "Angelina, oğlunun alnındaki o derin ve büyük yara iziyle yaşamasını istemiyor. Bunun için de Los Angeles'taki bir estetik cerraha telefon etti ve Pax Thien'i muayene etmesini istedi" diye konuştu.

Onun anlattığına göre Jolie, sonra da oğlunu alıp doktorla görüşmeye gitti. Estetik cerrah oğlunun yara izini değerlendirirken de yanından bir an ayrılmadı.

Haberin Devamı

Aynı kaynak "Angelina, çocuklarıyla çok ilgili bir anne. Onlar için yapabileceği yer şeyi yapar" dedi.

ÜÇ BUÇUK YAŞINDAYKEN EVLAT EDİNDİ

Angelina Jolie, Pax Thien'i, henüz 3 buçuk Vietnam'daki bir yetimhaneden evlat edindi. O sırada Brad Pitt ile aşklarının en zirve dönemindeydiler.

Vietnam yasaları evli olmayan çiftlerin ülkelerinden evlatlık almasına zorluk çıkardığı için de Pitt epey uğraşarak yasal süreci çözdü. O sırada küçücük bir çocuk olan Pax Thien'i nüfusuna geçirdi.

Pax Thien, 2003 yılında dünyaya geldi. Hayatının ilk 3 buçuk yılını Ho Chi Min kentindeki Tam Binh Yetimhanesi'nde geçirdi.2007 yılında Angelina Jolie ve Brad Pitt onu ailelerine katmaya karar verdi.

Haberin Devamı

Ünlü yıldızın sonradan anlattığına göre yetimhanede ilk kez karşılaştıklarında Pax Thien'in ona karşı duyguları karmaşıktı. İlk karşılaştıklarında Jolie'ye gülümseyen Pax Thien sonra ağlamaya başladı.

Angelina Jolie, Maddox ve Zahara'dan sonra evlat edindiği Pax Thien'in durumunu bir röportajında "Hayatının üç buçuk yılını bir odanın içinde, 20 çocukla birlikte geçirdi. Sadece bir demir karyolası vardı" diye anlatmıştı.

ONA KENDİ DİLİNDE YENİ BİR İSİM VERDİ

Onu alıp ABD'ye yeni evine götürdüklerinde de orada Maddox, Zahara ve Shiloh vardı. Yıldızın anlattığına göre Pax Thien'in ailesine ve kardeşlerine alışması biraz zaman aldı.

Haberin Devamı

Bu arada İngilizce bilmediği için de onlarla anlaşmakta zorluk çekti. Ama zamanla bütün bunlar yoluna girdi.

O dönemde küçük çocuk için değişen başka bir ayrıntı daha vardı. Jolie ve Pitt, ona doğduğunda verilen Sang adını Pax Thien olarak değiştirdi.

Pax Thien'in aileye katılmasından sonra da Jolie ile Pitt'in ikizleri Vivienne ve Knox dünyaya geldi.

ANNESİNİN FİLMLERİNİN KAMERA ARKASINDA ÇALIŞIYOR: Pax Thien, tıpkı Kamboçyalı ağabeyi Maddox gibi annesinin rol aldığı filmlerin kamera arkasında çalışıyor. Maria ve Without Blood adlı filmlerde yapım asistanı olarak görev alan genç adam daha önce de de 2014 yılında Jolie'nin oynadığı Maleficent filminde Yoo adlı karakteri seslendirdi.

Haberin Devamı





BABASIYLA ARASI HİÇ İYİ DEĞİL

Pax Thien, şimdilerde annesinin yanından ayrılmıyor... Ama babası Brad Pitt ile arası hiç iyi değil. Bir süre önce ortaya çıkan sosyal medya paylaşımı da onun babası hakkındaki gerçek fikirlerini gözler önüne serdi.

Paylaşımlarını sadece yakın arkadaşlarının görebildiği Instagram sayfasında yaptığı paylaşımında Pax Thien, Brad Pitt'e "Dünya çapında pislik" diye hitap etti.