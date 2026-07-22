Kendisi Ã§ocuksuz, Ã§ocuklarÄ± babasÄ±z kaldÄ±: Bir umudu ondaydÄ±... UtangaÃ§ kÄ±zÄ± da yaptÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ±!

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Hollywood'un yÄ±llara meydan okuyan, hala Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, eskisinden daha zengin ve daha Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Brad Pitt'in baÅŸÄ±na gelen de bÃ¶yle bir durum iÅŸte.
DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zenilecek bir hayatÄ± var Pitt'in. Ama onun baÅŸÄ±na gelenler "DÄ±ÅŸÄ± sizi iÃ§i bizi yakar" denilecek tÃ¼rden.Â
Bir yandan 33 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Ines de Ramon ile kendine huzurlu bir hayat kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken diÄŸer yandan da bir babanÄ±n hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli ÅŸeyi yani Ã§ocuklarÄ±nÄ± birer birer kaybediyor Pitt.
BoÅŸanmanÄ±n ilk aÅŸamasÄ±ndan beri anneleri Angelina Jolie'nin yanÄ±nda yer alan Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuÄŸu Brad Pitt'ten uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gibi onun soyadÄ±nÄ± da istemez oldular.
AslÄ±nda daha Ã¶nce bunun iÅŸaretlerini veren ikizlerden kÄ±z olanÄ± Vivienne Marcheline de Brad Pitt'i Ã¼zen o adÄ±mÄ± attÄ± ve isminden Pitt'in Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvurdu.
12 Temmuz gÃ¼nÃ¼ ikizi Knox Leon ile birlikte 18 yaÅŸÄ±na giren Vivienne, Los Angeles County YÃ¼ksek Mahkemesi'ne sunduÄŸu dilekÃ§ede isminin Vivienne Marcheline Jolie Pitt'ten Vivienne Marcheline Jolie'ye Ã§evrilmesini talep etti.
O da tÄ±pkÄ± Pitt soyadÄ±nÄ± daha Ã¶nce yapan bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸleri gibi "kiÅŸisel nedenlerle" bunu istediÄŸini belirtti.
Onun yanÄ± sÄ±ra Zahara ve Maddox da aynÄ± "kiÅŸisel" gerekÃ§elerle Pitt soyadÄ±nÄ±n isimlerinden atÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Vivienne, bu konuda yasal olmayan bir adÄ±mÄ± daha Ã¶nce atmÄ±ÅŸtÄ±.
Annesi Angelina Jolie ile birlikte sahne gerisinde gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± The Outsiders oyununun broÅŸÃ¼rÃ¼nde adÄ±nÄ± Vivienne Marcheline Jolie olarak kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
BÄ°R BABA OLARAK ELBETTE ÃœZÃœLÃœYOR
BÃ¼tÃ¼n bu olanlarÄ±n Pitt'i Ã¼zmediÄŸini sÃ¶ylemek doÄŸru olmaz kuÅŸkusuz. ÃœnlÃ¼ oyuncuya yakÄ±n bir kaynak People dergisine verdiÄŸi demeÃ§te "Bir ebeveynin, Ã§ocuklarÄ±Ä±n kendisinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n sÃ¼rekli olarak kamuoyuna yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmesi Ã¼zÃ¼cÃ¼" diye konuÅŸtu.
Ä°sim deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvurularÄ±, Brad Pitt ile Angelina Jolie arasÄ±ndaki uzun sÃ¼redir devam eden aile iÃ§i gerilime iliÅŸkin haberlerin ardÄ±ndan geldi.
Ã‡ift, 2016 yÄ±lÄ±nda iki yÄ±llÄ±k evliliklerinin ve on yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n birlikteliklerinin ardÄ±ndan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Uzun sÃ¼ren hukuki mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan boÅŸanma sÃ¼reci 2024 sonunda sonuÃ§lansa da taraflar, bir dÃ¶nem ortak sahibi olduklarÄ± Fransaâ€™daki ChÃ¢teau Miraval Ã¼zerindeki anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle hÃ¢lÃ¢ mahkemelik durumda.
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