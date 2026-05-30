Kendisi artÄ±k o gÃ¼nleri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile hatÄ±rlamÄ±yor: Milyonluk servetini bÃ¶yle harcÄ±yormuÅŸ... AnlattÄ±kÃ§a gÃ¶zleri doldu

OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 30, 2026 13:14

Hollywood'un en gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼lerinden birinin kahramanÄ± Bruce Willisâ€¦ Ama aynÄ± zamanda en trajik gerÃ§ek hayat Ã¶ykÃ¼lerinden birinin de kahramanÄ±.

Neredeyse yarÄ±m asra yaklaÅŸan kariyeri boyunca baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸtu Willisâ€¦ Elbette daha Ã§ok ÅŸey yapabileceÄŸi, nice karaktere hayat verebileceÄŸi bir dÃ¶nemde de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirdi ve mecburi bir emeklilik hayatÄ±na adÄ±m attÄ±.
BELKÄ° MESLEÄžE BÃ–YLE VEDA EDECEÄžÄ° AKLINA BÄ°LE GELMEMÄ°ÅžTÄ°
71 yaÅŸÄ±ndaki Willis, 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã¶nce afazi sonra da frontotemporal demans ile mÃ¼cadele etmeye baÅŸladÄ±. Zaten aldÄ±ÄŸÄ± ilk teÅŸhisin ardÄ±ndan da geniÅŸ ailesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla onun artÄ±k mesleÄŸine veda ettiÄŸini duyurdu.

Elbette karÄ±sÄ± Emma Heming, onunla evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±, eski karÄ±sÄ± Demi Moore ve ondan olan Ã¼Ã§ yetiÅŸkin kÄ±zÄ±, Willis'in rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor.

Son geliÅŸme Willis'in Emma Heming ve iki kÄ±zÄ±yla deÄŸil yine kendisine ait baÅŸka bir evde sÃ¼rekli bakÄ±m altÄ±nda olduÄŸu... Bu durum hem ailesi hem de hayranlarÄ± iÃ§in yÃ¼rek burkucu...

MESLEKTAÅžLARININ DA YÃœREÄžÄ° BURKULUYOR
Ama bir de Bruce Willis ile yÄ±llar iÃ§inde sette ya da tiyatro sahnelerinde Ã§alÄ±ÅŸan meslektaÅŸlarÄ± var. Onlar da Willis'in bu erken vedasÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyor.

Onunla geÃ§en gÃ¼nlerini yÃ¼zlerinde buruk bir tebessÃ¼mle hatÄ±rlÄ±yor.

Ä°ÅŸte bunlardan biri de yÄ±llar Ã¶nce Misery adlÄ± Broadway yapÄ±mÄ±nda Bruce Willis ile birlikte sahneye Ã§Ä±kan Laurie Metcalf.

Willis ile Metcalf, 2015 yÄ±lÄ±nda, Stephen King'in aynÄ± adlÄ± eserinden uyarlanan oyunda rol aldÄ±. 70 yaÅŸÄ±ndaki Metcalf, Happy Sad Confused adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda o oyun sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

SET EKÄ°BÄ°NE VE ROL ARKADAÅžLARINA HEDÄ°YELER DAÄžITIRDI
Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Bruce Willis, gayet eli aÃ§Ä±k biriydi. Hem rol arkadaÅŸlarÄ±na hem de set ya da sahne Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na gayet cÃ¶mert hediyeler verirdi.

Kendisi de Misery oyununda Willis ile oynadÄ±ÄŸÄ±nda hiÃ§ beklemediÄŸi bir anda Ã¼nlÃ¼ oyuncunun bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ± sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

Laurie Metcalf "Bruce benim tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en cÃ¶mert insandÄ±" diye konuÅŸtu ve sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Oyun gereÄŸi Bruce Willis'e saatler sÃ¼ren bir makyaj yapÄ±lÄ±yordu. Bir gÃ¼n yine ona makyaj yapÄ±lan yatakta oturup konuÅŸurken bÃ¼yÃ¼k oÄŸlumun beni ziyarete geleceÄŸini sÃ¶yledim. Onu nereye gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸimi sordum O da 'Onu Nobu'ya gÃ¶tÃ¼r dedi..."

Bu arada Nobu'nun Ã¼nlÃ¼lerin gÃ¶zdesi ve pahalÄ± bir restoran olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

ROL ARKADAÅžI VE OÄžLUNA LÃœKS RESTORANDA YEMEK PARASI Ã–DETMEDÄ°
Sonra Metcalf, oÄŸlu Will'i gerÃ§ekten de bu Ã¼nlÃ¼ restorana gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Orada da gÃ¶nÃ¼llerince yiyip iÃ§tiler. En son hesap Ã¶demeye sÄ±ra geldi. Ä°ÅŸte orada Metcalf, beklemediÄŸi bir sÃ¼rprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¶revli onlara "ÃœzgÃ¼nÃ¼m ama sizden hesap alamam. O iÅŸ Bay Willis tarafÄ±ndan halledildi" dedi.

Laurie Metcalf bu anÄ±sÄ±yla birlikte Bruce Willis'in saÄŸlÄ±klÄ± zamanlarÄ±nda ne kadar cÃ¶mert ve eli aÃ§Ä±k bir insan olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rladÄ±.

Onun set ekibine, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± herkese hediyeler verdiÄŸini sÃ¶yledi.

"Bruce inanÄ±lmayacak kadar cÃ¶mert bir adam" diye konuÅŸtu.

Laurie Metcalf, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nda Bruce Willis'in kendisiyle oÄŸluna yaptÄ±ÄŸÄ± jesti anlattÄ±. Willis'in gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en cÃ¶mert adam olduÄŸunu da sÃ¶yledi.Â 

Bu arada yeri gelmiÅŸken Bruce Willis'in 250 milyon dolar serveti olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Son dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸamayan oyuncunun Ã§ok sayÄ±da gayrimenkulÃ¼ de bulunuyor. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yasal idaresi ise eÅŸi Emma Heming'e ait. Hatta bir dÃ¶nem bu durumun Heming ile Willis'in eski karÄ±sÄ± Demi Moore'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± arasÄ±nda gerilim nedeni olduÄŸunu da sÃ¶yleyelim.

