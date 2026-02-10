Ünlü şarkıcı 80, erkek arkadaşı 40 yaşında… Yakınları çok endişeli… ‘Ona ayak uydurmak için kendini paralıyor’

Haberin Devamı

Aradan aylar değil yıllar geçti ve yılların efsane şarkıcısıyla ünlü müzik yapımcısının ilişkisi sapasağlam ayakta kaldı…

Ancak yakın çevresinden gelen son haberlere göre ünlü şarkıcı Cher için endişeler giderek artıyor. Ve artık bu endişeler kendinden bir hayli genç sevgilisinin onun şöhretini ve servetini kendi çıkarı için kullanıyor olma ihtimaliyle ilgili değil…

Son olarak 2026 Grammy Ödülleri'nde sahneye çıkan ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılan efsane şarkıcı kendi ödülünü aldıktan sonra gecenin en büyük ödüllerinden biri olan "Yılın Kaydı" (Record of the Year) ödülünü de sundu.

Ancak Cher zarfı açtığında, kazananın 2005 yılında vefat eden efsanevi sanatçı Luther Vandross olduğunu anons etti. Aslında kazanan, Kendrick Lamar ve SZA’nın Luther Vandross'a saygı duruşu niteliği taşıyan ve ismini ondan alan "Luther" adlı şarkısıydı.

Ünlü yıldız durumu geçiştirmeye çalışsa da hem bu hatası hem de törendeki tuhaf halleri ve yorgun görüntüsü sevenlerini endişelendirdi. Ünlü şarkıcının ilerleyen yaşıyla birlikte demansa yakalanmış olabileceği bile düşünüldü.

Son bir albüm yapmak isteyen bu veda albümü için çalışmaya başlayan Cher’in kendini çok yorduğu ve bu yüzden sağlığının giderek bozulacağı korkusu yakınlarını giderek daha çok kaygılandırmaya başladı.

Efsane isimle ilgili tek korku bu da değil… Cher’in 2022’den beri birlikte olduğu, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Alexander Edwards’a ayak uydurabilmek için de çırpındığı, bu uğurda da kendini çok yıprattığını yakınları dile getiriyor.

Eylül 2022'de Paris Moda Haftası'nda tanışan aşıklar ilişkilerine hemen başlamıştı. Cher, Kasım 2022’de sosyal medya hesabından ünlü müzik yapımcısıyla birlikte olduğunu söylemiş ve hem fotoğraf paylaşmış hem de “Bana bir kraliçe gibi davranıyor” yazmıştı.

Mayıs 2023'te çiftin ayrıldığına dair haberler çıktı; ancak bu ayrılık uzun sürmedi. Eylül 2023'te Beverly Hills'te tekrar el ele görüntülenen çift, ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini gösterdi.

İlişkileri üç yıldan fazladır devam eden ünlü aşıklar gayet mutlu olduklarını her seferinde belirtiyorlar. Özellikle de Cher sevgilisinin yaşını ve kendinden çok daha genç olmasını hiç dert etmediğini, onunla birlikte yeniden gençlik ve enerji bulduğunu belirtiyor.

Aşklarının ilk dönemlerinde bu yaş sorularına “Aşk matematik bilmez” diye cevap veren ve peşine düşenin Alexander Edwards olduğunun altını çizen efsane isim ne kadar mutlu olduğunu söylese de başta iki oğlu olmak üzere yakınları bu ilişkiden hiç memnun değil.

Alexander Edwards’a ayak uydurmak için kendini zorlaması işin bir tarafı. Cher’in yakınları müzik yapımcısı sevgilisinin onun parasını, şöhretini ve sektördeki gücünü kullanmıyor ve onunla sadece çıkarı için kalmaya devam ediyor olmasından da çok endişeli…