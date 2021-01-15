Kendini iÅŸlerine verdi

Bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸi Kanye West ile boÅŸanmaya hazÄ±rlandÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Kim Kardashian, Ã¶zel hayatÄ±ndaki bu zorlu sÃ¼reÃ§te iÅŸlerine aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. Kardashian kendi firmasÄ±ndan piyasaya sunulan parfÃ¼mlerin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da kendi sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±. 40 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Kardashian, Ã§ektiridÄŸi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± hem Instagram hem de Twitte hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Kardashian'Ä±n ilginÃ§ kostÃ¼mÃ¼ne de takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi. BazÄ± kiÅŸiler Kardashian'Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ beÄŸendiÄŸini sÃ¶ylerken bazÄ±larÄ± da kÄ±yafetini eleÅŸtirdi. Kim Kardashian ile 2014 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Kanye West'in boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu haberi geÃ§tiÄŸimiz hafta gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡iftin neredeyse bir yÄ±ldÄ±r da ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialar arasÄ±nda. Kardashian'Ä± boÅŸanmaya ikna eden kiÅŸinin de annesi Kris Jenner olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kim Kardashian da Kanye West de ÅŸimdilik bu iddialar karÅŸÄ±sÄ±nda suskun kalmayÄ± tercih ediyor. Ã‡iftin ikisi biyolojik ikisi de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â



