Kendini bir aşk filmindeki 'esas kız' sanmıştı... Hayalleri çöpe gitti ama rüyadan çabuk uyandı... 'Ondan boşanmak başıma gelen ün güzel şeydi!'

Bazen öyle de olur zaten... Aşıklar evlenir ve gerçekten de ölüm onları ayırıncaya kadar aynı çatı altında yaşarlar..

Ama bazen bütün hayaller boşa gider... Mutlu başlayan aşklar kavga gürültü sona erer...

HAYAT ONLARA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ AMA YİNE OLMADI

Jennifer Lopez ve Ben Affleck de bunun örneklerinden biri... Üstelik hayat onlara bu konuda ikinci bir şans verdi... 2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldılar.

17 yıl sonra aşkları yeniden alevlendi ve bu kez evlendiler. Yine de belli ki onlar sandıkları gibi birbirleri için yaratılmamıştı. Her ne kadar başlarda öyle düşünmüş olsalar da.

Uzun sözün kısası, 2022 yılında evlenen çift, iki yıl sonra yollarını ayırdı. Zaten sonra da resmen boşandılar.

Bunun ardından da iç dökmeler geldi. Lopez, bu konuda verdiği birkaç röportajda konuştu. Ben Affleck sadece bir kez söyleyeceğini söyledi ve sustu.





'BOŞANMAK BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY'

Yine de belli ki Jennifer Lopez'in anlatacakları daha bitmedi. Ben Affleck ile biten evliliği hakkında bir kez de geçtiğimiz günlerde katıldığı başka bir programda konuştu.

56 yaşındaki Lopez, CBS News'te yayınlanan Sunday Morning adlı programa konuk oldu. Orada da Affleck ile ayrılığı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

JLo, dördüncü kocası Affleck'ten boşanmasını "Başıma gelen en güzel şey" diyerek nitelendirdi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü bu beni değiştirdi... Zaten büyümem gereken şekilde büyümeme yardımcı oldu."

ARALARI BOZUKKEN AYNI FİLMDE ÇALIŞTILAR

İşin ilginci Lopez ile Ben Affleck, aralarının kötü olduğu dönemde Örümcek Kadının Öpücüğü adlı filmde birlikte çalıştı. Affleck o filmde ortak yapımcı olarak görev aldı, Lopez de filmin başrolünü üstlendi.

Bu yılın ocak ayında bir yandan boşanma hazırlıkları sürerken bir yandan da aynı film için çalışmanın nasıl hissettirdiğini de şöyle anlattı Lopez: "Gerçekten zor zamanlandı... Sette olduğum her an, işimi yaptığım her an çok mutluydum. Ama sonra eve döndüğüm zaman o kadar da harika değildi... O dönemde hep kendime bütün bunların arasında nasıl çalışabileceğimi sorardım."

Jennifer Lopez ile Ben Affleck ilk olarak 2002 yılında birlikte rol aldıkları Gigli adlı filmin setinde tanıştı. Birbirlerine aşık olup nişanlandılar. Ama evlenemeden ayrıldılar. Sonra Lopez, 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile evli kaldı. Bu sırada biri kız diğeri erkek ikizleri dünyaya geldi. Affleck de Jennifer Garner ile evlenip üç çocuk sahibi oldu. Bu evlilik 10 yılda bitti. Affleck, aralarında Ana de Armas'ın da bulunduğu ünlülerle bir dizi aşk yaşadı. Lopez de Alex Rodriguez ile nişanlandı. Sonuç olarak ikisinin de bu ilişkileri yürümedi ve yolları bir kez daha kesişti. 2022'de evlendiler ve 2024'te boşandılar.





'BU AYRILIĞA İHTİYACIM VARDI'

Jennifer Lopez, daha önce de Ben Affleck ile boşanması hakkında konuşmuştu. Interview dergisi için Nikki Glaser'a konuşan Lopez o zaman da bu ayrılığın kesinlikle ihtiyaç duyduğu şey olduğunu vurgulamıştı.

JLo bu konuda konuşurken daha önce yaptığı ve hepsi boşanmayla biten üç evliliğini de anımsattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen kendi kendime düşünüyorum. 'Teşekkürler Tanrım... Bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Kendime bunu yaptığım için üzgünüm. Aslında bu konuda dersimi ikinci ya da üçüncü kereden sonra almalıydım."

Hayatı boyunca neredeyse hiç yalnız kalmayan, sevgilileri, nişanlıları ve eşleri eksik olmayan Lopez söylediğine göre bu kez bekar kalmaktan çok da korkmuyor.





'ARTIK MUTLULUĞU BAŞKALARINDA ARAYAMAM'

Söylediğine göre yalnızlık ilk anda insana çaresizlik hissi veriyor. Korkutucu, yabancı ve hüzünlü. Ama bunun ardından kendini sadece yaşadığı ilişkiyle tanımlamadığını da sözlerine ekledi.

Çünkü ona göre insan her ne kadar bu tür olumsuz duygular içinde olsa da bunun kendisini öldürmediğini keşfediyor. Ondan sonra da kendi kendine mutlu olmayı öğreniyor.

Söylediğine göre Lopez'in yaşadığı da bu zaten: "Başka insanlarda mutluluk arayamam. Mutluluğu kendi içimde bulmalıyım. Ama bazen başka insanlarla olduğumuzda bütün bunları unutuyoruz."

'ÜZERİME EV YIKILMIŞ GİBİ HİSSETTİM'

Her ne kadar şu an belirsiz bir süre için kendisini ekleyen bekar hayatına hazır olsa da Jennifer Lopez yine de kendini "Biriyle ilişkide olmayı ve onunla birlikte yaşlanmayı isteyen bir romantik" olarak tanımladı.

Röportajda Jennifer Lopez, her ne kadar daha önce üç kez evlenip boşansa da bu dördüncünün kendisini diğerlerinden farklı etkilediğini gizlemedi.

Ben Affleck ile evliliğin sonuna gelmesinin kendisi için çok sert bir darbe olduğunu anlattı: "Gerçekten zordu. Sanki kafama bir balyozla vurulmuş ya da üzerime bir bina yıkılmış gibi" diye anlattı durumunu.

Jennifer Lopez dördüncü kez boşanma duygusunu yaşıyor. İlk evliliğini 1997ç ile 98 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2011 ile 2003 arasında Cris Judd ile evli kaldı. Sonra 2004 ile 2014 arasında ikizlerinin babası Marc Anthony ile evlendi. Son kocası Ben Affleck ile evliliği ise 2022'de başladı ve iki yıl sürdü.