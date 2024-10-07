Kendini baştan yarattı, kırmızı elbisesiyle nefes kesti… Yanında büyük aşkı yoktu…

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Yaptığı evlilik, peş peşe doğurduğu prens ve prenses unvanlı oğlu Archie ve kızı Lilibet ve son dört yıldır bitmeyen kavga ve dedikodularla gündemden hiç düşmeyen Meghan Markle son hamleleriyle bir kez daha dillerde.





ÇOK ÖZLEDİĞİ KIRMIZI HALIYA, KIRMIZILAR İÇİNDE GERİ DÖNDÜ

Prens Harry ile bir süredir devam eden boşanma söylentileri arasında kırmızı halıya tek başına hem de nefes kesen dekolteli kırmızı elbisesiyle çıkan Meghan Merkle’ın Harry’yle evlendikten sonra veda ettiği gösteri dünyasına geri dönmek istediği bir süredir konuşuluyordu.

Son zamanlarda hep ayrı ayrı görüntülenen Meghan Markle ve Prens Harry'nin artık yollarını ayırmak ve kariyerlerine tek başlarına devam edtmek istedikleri konuşuluyor

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Demi Lovato'nun sahne aldığı ve Kaley Cuoco, Jamie Lee Curtis ve Colin Hanks gibi ünlülerin katıldığı Los Angeles Çocuk Hastanesi galasına muhteşem bir kırmızı elbiseyle tek başına gelen Meghan Markle’ın yanında bir kez daha Harry yoktu.

ARTIK AYRI HAYATLAR MI SÜRÜYORLAR?

Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleştiklerinden beri birer yıldız gibi sürekli bir arada etkinliklere, gala ve davetlere katılan Harry ve Meghan’ın bir süredir ayrı hayatlar sürdükleri söyleniyor.

2018'de Harry'yle evlendiğinde oyunculuk kariyerini geride bırakan Meghan Markle'ın eski hayatına geri dönmeye çalıştığı iddia ediliyor

Ve Meghan’ın da bu amaçla tek başına kırmızı halıya çıkarak “şov dünyasına geri dönmeye çalıştığı” iddia ediliyor.

Ünlü çiftler ilgili haberlerde Sussex Düşesi'nin Hollywood kariyerini yeniden canlandırmak istedi ve ilgi odağı olmak için “dikkatlice düzenlenmiş bir plan” izlediği söyleniyor. Meghan Markle çok konuşulan bu kırmızı elbiseyi daha önce kızı Lilibet'i doğurduktan sonra, 2021'de katıldığı bir etkinlikte giymişti

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"HAYATINA VE KARİYERİNE ONSUZ DEVAM EDECEK"

Meghan Markle eşi Prens Harry geçtiğimiz haftalarda 40. yaş gününü arkadaşlarıyla kutlarken de tek başına davetlerde görülmüştü.

Çifte yakın kaynaklar “Bu sürpriz kırmızı halı gösterisi Meghan'ın Harry ile evlenerek başından beri istediği şeye, yani şov dünyasına geri dönüşünü müjdeliyor. Kırmızı elbisesinden artık yanında Harry olmadan tek başına devam edeceği gerçeğine kadar her şeyiyle kendini kırmızı halı ünlüsü olarak tanıtıyor” yorumlarıyla Harry ve Meghan’ın evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaştığını da ima ediyor.





BİR SÜREDİR İKİSİ DE HEP YALNIZ

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Geçen sene kendi markasını yaratan ve yaşam tarzı sitesini genişletmenin eşiğinde olan Meghan Markle’ın önceki oyunculuk kariyeri nedeniyle kendisini benzer girişimleri olan Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow gibi gördüğü söyleniyor.

Yapılan yorumlarsa “Bu, onun ve Harry'nin spot ışıkları altında nasıl çok ayrı hayatlar sürmeye devam edeceklerine dair çok dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir planın parçası... ve nihayetinde, yollarının ayrıldığının bir işareti” şeklinde…

Prens Harry'nin Meghan'la birlikte ABD'ye yerleşme kararından pişman olduğu ve ailesiyle arasını düzeltip İngiltere'ye geri dönmek istediği söyleniyor

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Meghan tek başına “namını” yürütedursun Prens Harry uzun zamandır ülke ülke gezip kendi başına etkinliklere ve hayır kuruluşlarının toplantılarına katılmayı sürdürüyor.

HARRY ZATEN ÇOKTAN PİŞMAN...

Dikkat çekici olan ise Harry’nin ABD içindeki etkinliklere bile tek başına tek başına gidiyor oluşu.

Ailesiyle tüm bağlarını koparan, babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William’la küs olan Prens Harry’nin evliliğinden değilse bile ailesini terk edip Amerika’ya gitme kararından pişman olduğu ve İngiltere’ye dönmenin yollarını aradığı da uzun süredir konuşuluyor.