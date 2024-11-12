Kendinden 40 yaş küçük sevgilisiyle büyük bir aşk yaşıyor… En sonunda güneş ışığına bile düşman oldu… ‘Tıpkı bir vampire döndü!’

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2 YILDIR KENDİSİNDEN 40 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE AŞK YAŞIYOR

Bu müzik efsanesi elbette 78 yaşında olmasına rağmen sergilediği gençlik enerjisiyle sadece yaşıtlarına değil kendinden onlarca yaş küçük meslektaşlarına bile taş çıkaran Cher…

2 yıldır kendisinden 40 yaş genç sevgilisi Alexander Edwards'la büyük bir aşk yaşayan Cher'in onu elinden kaçırmamak ve genç görüntüsünü koruyabilmek için biraz "tuhaf" alışkanlıklar edindiği iddia ediliyor

Tam 2 yıldır kendisinden 40 yaş genç müzisyen Alexander Edwards’la aşk yaşayan Cher’in, ona ayak uydurabilmek ve yıllardır sahip olduğu genç görüntüyü koruyabilmek için artık giderek daha “tuhaf” hamleler yapmaya başladığı iddia edildi.

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ERKEK ARKADAŞI SEVMESE DE VAZGEÇMİYOR

Bir dönem adı Kim Kardashian’la anılan “vampir yüz” uygulamasını yaptırmaya başlayan Cher yüzünü genç tutmak için kan aldırıp sonra yüzüne yeniden enjekte etmeyi içeren bakımı yaptırmaya başlamış.

Cher artık sevgilisinin ünlü model Amber rose'dan doğan 5 yaşındaki oğluyla da görüntü vermeye başladı

Bunu da genç sevgilisinin hoşuna pek gitmemesine rağmen yapmaktan vazgeçmiyormuş.

TIPKI BİR “VAMPİR” GİBİ YAŞIYOR GÜNEŞE ARTIK HİÇ ÇIKMIYOR

Dedikodu sitesi Radaronline’ın haberine göre Cher, bu uygulamanın dışında da deyim yerindeyse tıpkı bir “vampir” gibi yaşamaya başlamış. Efsane şarkıcı yüzü kırışmasın diye yani genç sevgilisine genç görünmeyi sürdürebilmek için güneş ışığından öcü gibi kaçıyormuş.

Yüzüne "vampir yüz" uygulaması yaptıran efsane isim kırışıkları olmasın diye artık güneşe çıkmayı bile bırakmış ve sadece akşamları dışarı çıkmaya başlamış

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Bu uğurda evine kapanan Cher güneşten korunabilmek için sadece geceleri evden çıkmaya başlamış.

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“ONU KAYBETMEKTEN ÖDÜ PATLIYOR”

Yakın çevresinden bir kaynak ünlü şarkıcının 2 senedir birlikte olduğu 38 yaşındaki müzik yapımcısı için yaptıklarını “Alışkanlıkları her zaman biraz tuhaftı, ancak son zamanlarda Alexander’ı kaybetmeme konusunda giderek daha fazla takıntılı hale geldiği için işleri daha karanlık bir yere götürmüş gibi görünüyor” sözleriyle anlattı.

Bir başka kaynak ise 78 yaşındaki yıldızın “her şey kontrol altındaymış gibi davranmaya çalıştığını ama sevgilisiyle arasındaki yaş farkının onun için büyük bir endişe kaynağı olduğunu, çok yaşlı görünme konusunda paranoyak olduğunu” söyledi: “Her zaman çok fazla güneş almaktan kaçınırdı ama şimdi evinden nadiren çıkıyor ve gündüzleri bile perdeleri kapalı tutuyor çünkü güneş ışığından ölesiye korkuyor.”

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Cher'in basın temsilcisi onun bu tuhaf güzellik ritüellerini yaptığını yalanlasa da ünlü şarkıcı yıllardır her zaman “tuhaf” alışkanlıkları ile anılıyordu… Efsane şarkıcı gösteri dünyasında en çok estetik yaptıran yıldızların başında geliyor hatta bunu herkesten uzun süredir yapıyor... İki fotoğrafın arasında 20 yıl olduğuna inanmak epey zor...

HER ZAMAN BİRAZ “TUHAFTI”

Cher, 1998'de bir kayak kazasında öldüğünde 62 yaşında olan eski kocası Sonny Bono ve 2022'de 96 yaşında vefat eden annesi Georgia Holt ile iletişimde kalmak için medyumlara danışmaktan çekinmiyor.

Söylenenlere göre Cher “ruhani duyularını güçlendirmek için” sürekli tütsü yakıyormuş. Arkadaşları ünlü şarkıcının her zaman ürkütücü şeylere ilgi duyduğunu, eski korku filmleri izlediğini ve herkesin tüylerini diken diken eden karanlık klasik müzikler çaldığını söylüyor. Cher bu ilişkiyi başlatanın ve ısrarcı olan tarafın sevgilisi olduğunu söylese de içten içe onu kaybetmekten çok korkuyor

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SEVGİLİSİ İKİ OĞLUNDAN DA GENÇ

Efsane şarkıcının 56 yaşında Chaz Bono ve 48 yaşında Eliah Blue Allman isminde iki oğlu var. Yani sevgilisi Alexander Edwards, oğullarından bile epeyce küçük bir yaşta. Sevgilisinin bu kadar genç olmasını sorun etmediğini söyleyen Cher, kendi yaşıtı erkeklerin büyük kısmının mezarda olduğunu, ölmemiş olsalar bile ona ayak uyduramayacak kadar “yaşlı” olduklarını söylemişti.