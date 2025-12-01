Kendinden 40 yaş küçük sevgilisine sırılsıklam aşık… Ona ‘gizli kaçamaklar’ için izin vermiş: Bana duyurmadan ne istersen yap!

Haberin Devamı

Onu görenleri 79 yaşında olduğuna asla inanmıyor. Zaten hâlâ sahnedeki ilk yıllarının enerjisini taşımaya devam ediyor, yaşıtları çoktan kendilerini emekli edip torun severken o şarkı söylemeye de hayatını yaşamaya da devam ediyor.

Cher, 2022’nin sonlarından beri yani yaklaşık 3 yıldır ünlü müzik yapımcısı Alexander Edwards’la birlikte. Efsane şarkıcının kendinden 40 yaş küçük bir erkekle aşk yaşaması hem büyük ilgi çekmiş hem de aradaki bu büyük yaş farkı tartışmalara yol açmıştı.

Her yerde sevgilisiyle sarmaş dolaş dudak dudağa pozlar veren Cher ise bu konuda oldukça rahat davranıyor ve eleştirilere “Aşk matematik bilmez” diye cevap veriyordu.

Üstelik ünlü şarkıcının söylediğine göre peşine düşen Alexander Edwards idi, ısrarlarla numarasını almış ve Cher’i aramış, bu aşkın ilk adımlarını o atmıştı.

Cher, bu 40 yaş genç sevgilinin kalbini kırabileceği konusunda dostları onu uyarsa da bu aşktan vazgeçmeye niyetli değil gibi görünüyor. Hatta ortaya yeni atılan bir iddiaya göre bu ilişki sürsün diye sevgilisine önemli bir taviz bile vermiş…

Cher, sevgilisi Alexander Edwards ile olan aşkını sürdürmek için söylenenlere göre onun başka kadınlarla yapacağı ufak tefek kaçamaklara göz yummaya karar vermiş.

2022'nin sonlarından beri birlikte olan bu beklenmedik ikili, yakın zamanda New York'ta bir otel açılışında kalabalığın önünde poz verdi. Partiye katılanlar, 79 yaşındaki Believe ikonunun 39 yaşındaki müzik yapımcısına utanç verici derecede yapmacık bir şekilde sarıldığını söylüyor.

Ancak kamuoyuna yansıyan bu tuhaf ilişkinin ardında, kaynaklar kameralar yokken aralarında çok az tutku olduğunu ve her şeyden çok arkadaşlık ve yol arkadaşlığı olduğunu söylüyor.

"Cher, Alexander’ın artık daha çok bir arkadaş gibi olduğunu kabul ediyor" diyen kaynaklar ikilinin arasında nadiren yakınlık olduğunu ve bu bir süredir böyle devam ettiğini iddia ediyor.

Çifte yakın kaynaklar ünlü şarkıcının genç sevgilisini yanında tutmak için çaresizce ona başka kadınlarla görüşmesi için izin verdiğini ancak bunu gizli tutmasını istediği söyleniyor.

Cher’in yakınları Alexander Edwards’ın Cher’in büyük serveti sayesinde deyim yerindeyse krallar gibi yaşadığını söylüyor ve ünlü şarkıcıyı bu konuda sürekli uyarıyor.





"Onu özel jetlerle gezdiriyor, tasarımcı kıyafetlerinin parasını ödüyor, beş yıldızlı otellere yerleştiriyor ve mümkün olduğunca iş bağlantılarında ona yardımcı oluyor. Karşılığında, bir randevuya ihtiyacı olduğunda yanında oluyor, onunla şehir dışına seyahat ediyor ve başka biriyle romantik bir ilişki yaşarken yakalanıp onu utandırmıyor."

Cher 50 yıllık müzik kariyerinden elde ettiği 360 milyon dolarlık bir servete sahip, sevgilisi Alexander Edwards’ın serveti ise bunun yanında oldukça mütevazi; sadece 2 milyon dolar…

Söylenenlere göre Cher yalnız kalmadığı sürece bu ilişkiye razı. Alexander Edwards için de durum oldukça avantajlı, bu yüzden ilişkileri mutlu mesut şekilde devam ediyor…