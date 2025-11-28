Kendi yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ ama sevenlerinin iÃ§i kan aÄŸladÄ±... Bizden gizlediÄŸiniz bir ÅŸey var

Haberin DevamÄ±

Bunun nedeni de Ã¼lkenin gelecekteki kralÄ± Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate'in kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± elbette.

Ama iÅŸin gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenilinceye kadar da geÃ§irdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan uzun sÃ¼re Ã§eÅŸitli sÃ¶ylentilerin merkezinde kaldÄ± Kate...Hatta Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bile sÃ¶ylendi.

Sonunda ortaya Ã§Ä±kÄ±p Ã¶nleyici kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bile bu sÃ¶ylentiler dinmedi... Nihayet tedavisi bitti ve Kate de gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Ama hayranlarÄ± arasÄ±nda sosyal medyada yayÄ±lan sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa Kate Middleton ile ilgili endiÅŸeler dinmek bilmedi. Bunun ana nedeni de saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elbette.

Kate Middleton, dÃ¼n de Anna Freud Merkezi'ni ziyaret etti. Erken dÃ¶nem Ã§ocuk ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ±ydÄ± bu ziyaret de.

Kate her zamanki gibi yerine gÃ¶re giyinip kuÅŸanÄ±p merkeze gitti: Orada ziyaretini gerÃ§ekleÅŸtirdi. O iÅŸini yaptÄ± yapmasÄ±na ama bir yandan da yine sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

Bu kez Ã¶n plana Ã§Ä±kan ise onun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re hayranlarÄ± Kate'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda gerÃ§ekten Ã§ok endiÅŸeli

Kate Middleton, Anna Freud Merkezi'ni ziyarete giderken daha Ã¶nce de giydiÄŸi

Emilia Wickstead imzalÄ± bir elbiseyi tercih etti. SÃ¶z konusu elbiseyi 2022 yÄ±lÄ±ndaki ABD ziyaretinde de giymiÅŸti Kate.

Elbette hayranlarÄ± o dÃ¶nemi hemen hatÄ±rladÄ±. Ama dikkatlerini Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce Boston'da bu kÄ±yafeti giydiÄŸinde bugÃ¼nkÃ¼nden daha kiloluydu.

GerÃ§i "kilolu" dediysek ilk anda akla geldiÄŸi gibi kÄ±vrÄ±mlÄ± hatlarÄ± yoktu. Ama yine de elbisenin iÃ§ini dolduruyordu.

DÃ¼nkÃ¼ ziyarette ise o elbise bile Ã¼zerine bol geliyordu. Ä°ÅŸte bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de Kate'in takipÃ§ileri arasÄ±nda endiÅŸelere yol aÃ§tÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi aslÄ±nda Kate'in sÃ¶ylendiÄŸi gibi iyileÅŸme yolunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile ileri sÃ¼rdÃ¼.

BazÄ±larÄ±, "Kanser atlatanlar beslenmelerine dikkat etmek zorunda. Kate de bu yÃ¼zden kilo alamÄ±yor" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirirken bazÄ±larÄ± da "Ä°nsan saÄŸlÄ±klÄ± beslenerek de birkaÃ§ kilo alabilir" yorumunu yaptÄ±.

Kate aynÄ± elbiseyi Ã¼Ã§ yÄ±l onca Prens William ile gittiÄŸi ABD'de Harvard Ãœniversitesi ziyaretinde de giymiÅŸti. O zaman da kÄ±vrÄ±mlÄ± hatlarÄ± yoktu ama Ã¶zellikle elbisenin bel ve gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ± daha dolgun gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.Â

Kate'in saÄŸlÄ±k durumunun aslÄ±nda iyiye gitmediÄŸini savunanlar bile oldu. "Belki de bizden gizlenen bir ÅŸeyler vardÄ±r" diyerek bu konudaki endiÅŸelerini dile getirdi bu kiÅŸiler de.

Yorum yapan birÃ§ok kiÅŸi "Kate Ã§ok gÃ¼zel ve tatlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ama biraz kilo alsa keÅŸke" derken onlara yanÄ±t da gecikmedi: "Kate kanser... Ä°ÅŸte olan da bu."

Bu arada bu kadar zayÄ±f olmanÄ±n Kate'i yaÅŸÄ±ndan daha olgun gÃ¶sterdiÄŸini savunanlar da oldu. Bunlar da "Daha 43 yaÅŸÄ±nda. Ama 50'sinde gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" yorumunu yaptÄ±.

