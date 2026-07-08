Kendi vatanında gariban gibi kaldı: Babasının sarayına bile giremedi... Bir odaya sığdıramadınız şu çocuğu!

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Aileyle ilgili olarak son dönemde en çok konuşulan kişi ise Prens Harry.

Aslına bakılırsa 2020 yılında karısı Meghan Markle ve o sırada tek çocukları olan Archie'yi alıp ABD'ye taşındığından beri bu durum böyle.

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GÜVENLİK EKSİĞİ NEDENİYLE LONDRA'YA YALNIZ GİTTİ

Ama son birkaç haftadır Harry'nin Londra ziyareti yüzünden konu bir kez daha sıcağı sıcağına gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Baştaki plana göre Harry, karısı Meghan, çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte Londra'ya gidecekti. Amacı da kurucularından olduğu Invictus Games için düzenlenen bir dizi toplantıya katılmaktı.

Gerçi toplantı Birmingham'da yapılacak. Ama Harry, bu fırsattan yararlanıp belki babası Kral Charles ile de görüşecekti. Daha da önemlisi çocukları Archie ve Lilibet'in babasıyla buluşmasını sağlayacaktı.

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Ama işler beklendiği gibi gitmedi. Harry'nin ailesi için istediği koruma sağlanmadığı için karısı ve çocukları onunla birlikte Londra'ya gitmedi.

Sussex Dükü Harry, aslında Londra'ya karısı Meghan Markle, çocukları 7 yaşındaki Archie ve 5 yaşındaki Lilibet ile birlikte gitmeyi planlıyordu. Ancak güvenliklerinin yeteri kadar sağlanamayacağı endişesiyle bu plan iptal oldu.





DOĞDUĞU TOPRAKLARDA YERSİZ YURTSUZ KALDI

Daha da önemlisi Harry, doğup büyüdüğü ana vatanında yersiz kaldı... Bir başka deyişle Harry'nin Londra'daki barınma sorunu bürokrasiye takıldı.

Son konuşulanlara göre Harry, sır gibi saklanan bir otelde konaklamak zorunda kaldı.

Harry'nin İngiltere ziyareti öncesi Kral Charles, oğlu Harry'ye, yakında renovasyona girecek olan Buckingham Sarayı'nda bir odada kalmasını önermişti.

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Kral Charles, oğluna Buckingham Sarayı'ndaki bir odada kalmayı önerdi. O da bunu kabul etti. Ancak Harry, daveti kabul ettiğini belirtilen tarihe kadar bildirmediği için bu fırsatı kaçırdı.

Harry de bunu kabul etti.

Ancak her ne kadar İngiliz kraliyet ailesine kan bağıyla bağlı olsa da babasının Buckingham'da kalma teklifine belirtilen tarihte "evet" yanıtını vermediği için bu fırsatı kaçırdı!

Sonuç olarak Harry'nin en geç 3 Temmuz'a kadar Bukcingham Sarayı'nda kalacağını yetkililere bildirmesi gerekiyordu. Ama bu tarihi kaçırdığı için Buckingham Sarayı'nda kalması da mümkün olmadı.

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'İSTESELER MUTLAKA YER BULURLARDI'

İşte bu gelişme Harry'nin özellikle sosyal medyadaki destekçilerini kızdırdı. Ayrıca aslında Harry'nin, Buckingham'da kalmasının istenmediğini söyleyenler de var.



Bunlardan biri de kraliyet yorumcusu Hugo Vickers…

Vickers, Page Six'e verdiği demeçte "Eğer Harry'nin gerçekten orada kalmasını isteselerdi, gece yarısı bile gitse bir oda bulurlardı. Dürüst olalım" diye konuştu.

Kraliyet yorumcusu Vickers'a göre bu işin sorumluları, Prens Harry'nin Spanre (Yedek) adlı kitabında da sözünü ettiği "Gri takım elbiseli adamlar." Yani Kral Charles'ın protokolden sorumlu görevlileri.





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GRİ TAKIM ELBİSELİ ADAMLAR

Onun yorumuna bakılırsa Charles ile Harry, görüşmek isterlerse görüşecekler. Ama diğer yandan protokol görevlileri de artık Harry ile ilgili düzenlemelerden bıkıp yorulmuş gibi görünüyor.

Yakın zamanda 300 milyon sterlin tutarında bir yenilemeye girecek olan Buckingham Sarayı'nda Harry için kalacak yer bulunmamasına kızan bazı kişiler "Kral'ın oğlu için bir gecelik bile olsa bir müsait oda yok mu?" yorumunu yaptı.