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2011 yılının 29 Nisan günü yapılan o törenin ardından, sıradan bir aileden gelen Kate, kraliyet ailesine resmen girdi.

Hem de geleceğin kraliçesi olarak.

Hayatını bu şekilde sürdürürken belki ondan daha etkileyici olan bir dönüm noktası geldi. 2024 yılında kanser teşhisi aldı.

Türü açıklanmayan hastalığıyla girdiği mücadeleyi kazandı. Ama yine de hastalığın Galler Prensesi üzerinde kalıcı etkileri oldu.

Kate Middleton işte o hastalığın kendisinde yarattığı değişimleri Heal (İyileşme) adlı belgeselde samimi bir şekilde anlattı.

Önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan belgeselden bazı kesitler de birkaç gündür sosyal medyada dolaşıyor.

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İşte bunlardan biri de BBC'nin The One Show adlı programında ekrana geldi. O kesitte Kate, kanserin kendisi üzerindeki etkilerini anlattı.

Belgesel, 2024 yılı boyunca kemoterapi gören 2025'te ise hastalığının gerileme dönemine girdiğini açıklayan Kate'in Royal Marsden Kanser Vakfı yararına bağış toplamak için girişüiği Üç Zirve Meydan Okuması'nın izlerini sürüyor.

Yani belgeselde Kate bir yandan o tırmanışların hikayesini anlatırken bir yandan da hastalığının üzerinde yarattığı değişimleri anlatıyor.

BBC'de ekrana gelen fragmanda Kate: "Kanser sizi gerçekten değiştiriyor. Bedeninizi değiştiriyor; fiziksel olarak sizi dönüştürüyor. Tedavilerden, ameliyatlardan ve daha pek çok süreçten geçmek zorunda kalıyorsunuz" diye konuştu.

Prenses, bu teşhisin insan üzerinde yarattığı değişimin çok daha derin bir boyutu olduğunu da saklamadı.Bunu da şöyle anlattı Kate: "Kendi kırılganlıklarınızla yüzleşmeye mecbur kaldığınızda, yani kendi ölümlülüğünüzle karşı karşıya geldiğiniz zaman hayatın sonsuz olmadığını da kabulleniyorsunuz. O anda da insan bir değişim geçiriyor. İç dünyası açılıyor. Bence bu durum insanın kalbini yumuşatıyor."

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Kate Middleton , böyle bir değişim geçirdikten sonra insanın bir daha eski haline dönmesinin çok zor olduğunu da saklamadı.

Ona göre bu her şeyin yeni bir çehreye bürünüp gelişeceği bir sürecin de kapılarını açıyor. Daha da ötesinde iyileşmenin nasıl bir süreç olduğunu keşfetme fırsatı sunuyor.

Prenses, genellikle de hayatın acı sayesinde gelişip yenilendiğini anlattı. Bu sayede insanın, çok daha büyük bir güzelliğin var olduğunu fark edebildiğini de sözlerine ekledi.