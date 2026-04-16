Ünlü şarkıcı servetinin keyfini sürüyor... Ağabeyi sokaklarda dileniyor! İki kardeş, iki farklı hayat

Haberin Devamı

Ama elbette herkesin kardeşiyle ilişkisi bu kadar iyi olmayabilir.

Aynı evde büyümelerine rağmen yetişkin olup kendi hayat yollarına gittiklerinde kardeşler de ayrı düşebilir.

KENDİSİNİN MİLYONLARI VAR AĞABEYİ SOKAKLARDA YAŞIYOR

Bunun bir örneğini de ünlü İngiliz şarkıcı Cherly Tweedy yaşıyor zaten.

Girls Aloud grubuyla ünlenen 42 yaşındaki Cheryl, inşa ettiği başarılı müzik kariyeri sayesinde büyük paralar kazandı. Hala da kasasına paralar akıyor.

Ama kendisinden 3 yaş büyük ağabeyi Andrew Tweedy için durum hiç öyle değil.

Varlıklı bir hayat yaşayan Cheryl Tweedy'nin ağabeyinin başını sokacak bir evi bile yok. Sokaklarda yaşıyor, geçimini dilenerek sağlıyor. Gece çöktüğünde de bir mağaza binasının arkasında uyuyor.

Haberin Devamı

Hatta daha geçtiğimiz şubat ayında polisle başı derde girdi Andrew'nun.

SOKAKLARDA KURDUĞU ÇADIRDA YAŞIYOR

İşte bu durum da Girls Aloud grubuyla ünlenen Cheryl'in eleştirilere maruz kalmasına yol açıyor.

Birçok kişi, kendisi varlık içinde rahat bir hayat sürdürürken ağabeyinin bu perişan haline duyarsız kalmakla suçluyor ünlü yıldızı.

Son olarak da Andrew'nun kamu düzenini bozmaktan karakola düşmesinden sonra aynı eleştiriler yoğunlaştı.

Doğrusu bu eleştirilere Andrew kendisi de bazı halkalar ekliyor.

Andrew daha yakın bir zamanda, zengin kardeşi Cheryl'in kendisiyle hiç ilgilenmediğini ileri sürmüştü. Hatta ailesinden kimsenin kendisine dönüp bakmadığını iddia etti. Andrew "Hiç kimse benimle iletişime geçmedi. Cheryl bana yardım etmese de yine de benim ailem. Onu suçlamıyorum" diye konuştu.





'CHERYL ELİNDEN GELENİ YAPTI AMA FAYDA ETMEDİ'

Fakat söylenenlere göre Cheryl Tweedy, bu eleştirilerin hepsini haksız buluyor. Hatta güzel yıldızın yakınları da bu acımasız sözlere karşı onu savunuyor.

Haberin Devamı

Cheryl Tweedy'ye yakın bir kaynak "Gerçek şu ki Cheryl yıllarca kardeşini duygusal ve maddi anlamda desteklemek için elinden geleni yaptı. Ama bir noktadan sonra insanın yapabileceği fazla bir şey kalmıyor" diye anlattı durumu.

Konuşulanlara göre Cheryl, ağabeyinin alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi olması için de elinden geleni yaptı.

Onu bir rehabilitasyon merkezine yatırdı ve tedavi masraflarını üstlendi. Yine de sonuç bir kez daha hüsran oldu. Tedavi bittikten sonra Andrew eski yaşamına ve kötü alışkanlıklarına döndü.

Aileye yakın kaynaklar yaşananların karmaşık bir durum olduğunu belirtip "Cheryl'in umursamadığı iddiası kesinlikle doğru değim. Bu haksızlık" diye ünlü yıldızı savundu.

Haberin Devamı

35 MİLYONLUK SERVETİ VAR

Şarkıcı Cheryl'in 35 milyon sterlin serveti olduğu belirtiliyor. Ama kendisine yakın kaynaklara da bakılırsa ünlü şarkıcı, ağabeyinin iyileşmesi için 20 bin sterlinlik tedavi masraflarını bile ödedi.

Yine de bütün çabalar sonuçsuz kaldı. Hatta Andrew da bir keresinde bunu itiraf etti: "Ben bir adım ileri gitse sonra on adım geri giden insanlardanım. Bu her zaman böyle oldu" diye anlattı yaşadıklarını.

Andrew Tweedy, bir mağazanın arkasındaki küçük bir bahçeye kurduğu çadırda yaşıyor. Başkalarından gelen yardımlarla karnını doyuruyor.

Haberin Devamı





Ashley Cole ve Jean Bernard Fernandez Versini ile evlilik yapıp boşanan Cheryl, One Direction grubunun üyelerinden Liam Payne ile de çok konuşulan bir ilişki yaşamıştı. Hatta bu ilişkiden bir de erkek çocuk sahibi oldular. Payne, 2024 yılında henüz 31 yaşındayken Arjantin'de hayata veda etti.