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Kendi iki kızıyla sokaklara düşmek üzere eski kocası yeniden baba olacak… Ünlü oyuncu öfkeden deliye döndü!

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#Alice Evans#Ioan Gruffudd#Bianca Wallace
Kendi iki kızıyla sokaklara düşmek üzere eski kocası yeniden baba olacak… Ünlü oyuncu öfkeden deliye döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 15:33

Uzunca bir süre boşanma aşamasındayken yaptıkları büyük kavgayla adları magazin sayfalarından inmemişti. Bir zamanlar birbirlerini büyük bir aşkla seven eski eşler yollarını ayırdıktan sonra kanlı bıçaklı düşman olmuştu.

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Onların aşkı da birçok meslektaşları gibi sette başlamış, 102 Dalmaçyalı filminde birlikte rol alırken tanışıp evlenerek mutlu bir yuva kurmuşlardı.

Çiftin 2007’de başlayan evlilikleri 2021’de bitti.

Kendi iki kızıyla sokaklara düşmek üzere eski kocası yeniden baba olacak… Ünlü oyuncu öfkeden deliye döndü

Ve ünlü oyuncu Alice Evans kocası Ioan Gruffudd’un boşanma davası açtığını bile sosyal medyadan öğrendi…

BİTMEYEN BOŞANMA KAVGASI YÜZÜNDEN BEŞ KURUŞSUZ KALMIŞTI

2021’de başlayan ve 2024’te biten bu kavgalı ayrılık sürecinde Alice Evans oyunculuk kariyerinden kalan tüm parasının boşanma davası ve avukatlara gittiğini, beş kuruşsuz kaldığını söyledi.

Eski kocası Ioan Gruffudd’un kendisini parasız pulsuz bıraktığını, artık oyunculuk da yapamadığını söyleyen Alice Evans iki kızıyla çok zor günler geçirdi.

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Kendi iki kızıyla sokaklara düşmek üzere eski kocası yeniden baba olacak… Ünlü oyuncu öfkeden deliye döndü

Yaşı ilerlediği için Hollywood’un onun dışladığını söyleyen Alice Evans garsonluk yapmaya bile razıydı ancak iş bulamıyordu. Üstelik menajeri ona bunu yapmamasını, bir oyuncu olarak adının lekeleneceğini söylemişti.

"EVLİLİĞİMİ O KADIN BİTİRDİ" BİLE DEMİŞTİ

Alice Evans böyle debelenirken Ioan Gruffudd çoktan kendine yeni bir sevgili buldu ve yeniden aşka yelken açtı. Hatta Alice Evans bu sevgilinin evlilik bitmeden ortaya çıktığını ve ihanete uğradığını da söyledi.

Kendi iki kızıyla sokaklara düşmek üzere eski kocası yeniden baba olacak… Ünlü oyuncu öfkeden deliye döndü

Çılgına dönen eski eş sosyal medyadan eski kocası ve onun yeni sevgilisi Bianca Wallace’a sözlü saldırıda bulununca çift mahkeme kararıyla Alice Evans’ın bu paylaşımlarına engel getirdi.

Ioan Gruffudd sevgilisi Bianca Wallace’la 2024’te nişanlandı, Nisan 2025’te de evlendi. Çift evliliklerinin ikinci ayındayken ünlü oyuncu karısının büyümeye başlamış karnını öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak yeniden baba olacağını müjdeledi.

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Kendi iki kızıyla sokaklara düşmek üzere eski kocası yeniden baba olacak… Ünlü oyuncu öfkeden deliye döndü

Gözden KaçmasınEski karısı iki kızlarıyla birlikte evsiz kalmıştı… Ünlü oyuncu yeniden baba olacak: Heyecandan havalara uçuyorumEski karısı iki kızlarıyla birlikte evsiz kalmıştı… Ünlü oyuncu yeniden baba olacak: Heyecandan havalara uçuyorum!Haberi görüntüle

"BEN PERİŞAN HALDEYİM SEN KEYFİNDESİN"

Bu haber de elbette eski eş Alice Evans’ı bir kez daha deliye döndürdü. Kendisi yaşam mücadelesi verirken eski kocasının keyif çatması, yeniden mutlu bir yuva kurması ve babalık sevincini gören Evans öfkeden deliye dönmüş durumda.

Bu geçmeyen öfkenin de kendince haklı bir sebebi var…

Kendi iki kızıyla sokaklara düşmek üzere eski kocası yeniden baba olacak… Ünlü oyuncu öfkeden deliye döndü

Alice Evans birkaç ay önce kızlarıyla birlikte evinden atılmak üzere olduğunu söylemiş, çok utansa da hayranlarından yardım istemişti. “Çok utanıyorum, mecbur kalmasam bunu istemem” diyen Alice Evans’a hayranları binlerce dolar yardım parası yolladı.

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Ioan Gruffudd eski karısının sadece kendini acındırdığını, kızlarına ve kendisine ev tutacak parası olduğunu söylese de Alice Evans hâlâ her gün evsiz kalma korkusuyla yaşadığını ve beş parasız olduğunu söylemeye devam ediyor…

Kendi iki kızıyla sokaklara düşmek üzere eski kocası yeniden baba olacak… Ünlü oyuncu öfkeden deliye döndü

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#Alice Evans#Ioan Gruffudd#Bianca Wallace

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