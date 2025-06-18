Kendi iki kızıyla sokaklara düşmek üzere eski kocası yeniden baba olacak… Ünlü oyuncu öfkeden deliye döndü!

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Onların aşkı da birçok meslektaşları gibi sette başlamış, 102 Dalmaçyalı filminde birlikte rol alırken tanışıp evlenerek mutlu bir yuva kurmuşlardı.

Çiftin 2007’de başlayan evlilikleri 2021’de bitti.

Ve ünlü oyuncu Alice Evans kocası Ioan Gruffudd’un boşanma davası açtığını bile sosyal medyadan öğrendi…

BİTMEYEN BOŞANMA KAVGASI YÜZÜNDEN BEŞ KURUŞSUZ KALMIŞTI

2021’de başlayan ve 2024’te biten bu kavgalı ayrılık sürecinde Alice Evans oyunculuk kariyerinden kalan tüm parasının boşanma davası ve avukatlara gittiğini, beş kuruşsuz kaldığını söyledi.

Eski kocası Ioan Gruffudd’un kendisini parasız pulsuz bıraktığını, artık oyunculuk da yapamadığını söyleyen Alice Evans iki kızıyla çok zor günler geçirdi.

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Yaşı ilerlediği için Hollywood’un onun dışladığını söyleyen Alice Evans garsonluk yapmaya bile razıydı ancak iş bulamıyordu. Üstelik menajeri ona bunu yapmamasını, bir oyuncu olarak adının lekeleneceğini söylemişti.

"EVLİLİĞİMİ O KADIN BİTİRDİ" BİLE DEMİŞTİ

Alice Evans böyle debelenirken Ioan Gruffudd çoktan kendine yeni bir sevgili buldu ve yeniden aşka yelken açtı. Hatta Alice Evans bu sevgilinin evlilik bitmeden ortaya çıktığını ve ihanete uğradığını da söyledi.

Çılgına dönen eski eş sosyal medyadan eski kocası ve onun yeni sevgilisi Bianca Wallace’a sözlü saldırıda bulununca çift mahkeme kararıyla Alice Evans’ın bu paylaşımlarına engel getirdi.

Ioan Gruffudd sevgilisi Bianca Wallace’la 2024’te nişanlandı, Nisan 2025’te de evlendi. Çift evliliklerinin ikinci ayındayken ünlü oyuncu karısının büyümeye başlamış karnını öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak yeniden baba olacağını müjdeledi.

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"BEN PERİŞAN HALDEYİM SEN KEYFİNDESİN"

Bu haber de elbette eski eş Alice Evans’ı bir kez daha deliye döndürdü. Kendisi yaşam mücadelesi verirken eski kocasının keyif çatması, yeniden mutlu bir yuva kurması ve babalık sevincini gören Evans öfkeden deliye dönmüş durumda.

Bu geçmeyen öfkenin de kendince haklı bir sebebi var…

Alice Evans birkaç ay önce kızlarıyla birlikte evinden atılmak üzere olduğunu söylemiş, çok utansa da hayranlarından yardım istemişti. “Çok utanıyorum, mecbur kalmasam bunu istemem” diyen Alice Evans’a hayranları binlerce dolar yardım parası yolladı.

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Ioan Gruffudd eski karısının sadece kendini acındırdığını, kızlarına ve kendisine ev tutacak parası olduğunu söylese de Alice Evans hâlâ her gün evsiz kalma korkusuyla yaşadığını ve beş parasız olduğunu söylemeye devam ediyor…