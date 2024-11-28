×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kendi hayranları bile tanıyamadı… Ünlü oyuncu bir yılda iğne ipliğe dönü…

Güncelleme Tarihi:

#Barbie Ferreira#Euphoria#Zayıflayan Ünlüler
Kendi hayranları bile tanıyamadı… Ünlü oyuncu bir yılda iğne ipliğe dönü…
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 12:45

Son yılların en çok izlenen gençlik dizilerinden Euphoria’da rol alan genç yıldızın son görüntüsü kendi hayranlarını bile şaşkına çevirdi. Diziden de tartışmalı şekilde ayrılan oyuncu verdiği kilolarla neredeyse tanınmayacak hale geldi.

Haberin Devamı

Euphoria’da canlandırdığı Kat Hernandez karakteriyle ünlenen 26 yaşındaki Barbie Ferreira sadece bir yıl içinde verdiği kilolarla hayran kitlesini şaşkına çevirdi.

Diziden ayrılan ve yeni sezonunda yer almayan Ferreira soyunma odasında, üzerinde isminin yazılı olduğu aynanın karşısında çektiği pozları Instagram hesabında paylaştı.

Kendi hayranları bile tanıyamadı… Ünlü oyuncu bir yılda iğne ipliğe dönü…
Verdiği kilolarla tanınmayacak hale gelen ünlü oyuncu bir yandan da yeni bir projeye başladığını müjdelemiş oldu

Hayranları bir yandan değişen görüntüsüne şaşırırken Barbie Ferreira’nın poz verdiği yerin bir sete benzemesi ve üzerinde ismi yazılı ayna yeni bir dizi ya da film projesi için kamera karşısına geçtiği şeklinde yorumlandı ve sevinç yarattı.

Haberin Devamı

Kendi hayranları bile tanıyamadı… Ünlü oyuncu bir yılda iğne ipliğe dönü…

Kilolarını sorun etmediğini söylese ve kendiyle barışık olduğunun altını çizse de Euphoria’daki rolünden “Artık başrolün şişman arkadaşını canlandırmak istemiyorum” diyerek ayrılan Barbie Ferreira bu kararı ve sebebini yapımcılara da aynı şekilde bildirdiğini söylemişti.

Hayranları son fotoğraflarını gördükleri oyuncu için “Bu çılgın bir dönüşüm” yazarken “Hollywood ünlülerinin son zamanlarda bu kadar zayıflaması inanılmaz ama ama en çarpıcı dönüşüm Barbie Ferreira’nınki” yorumunu yaptı.

Kendi hayranları bile tanıyamadı… Ünlü oyuncu bir yılda iğne ipliğe dönü…

Ünlü oyuncunun Ağustos 2023’te, bir yıldan biraz fazla zaman önce verdiği pozlarla son halini karşılaştıranlar bu kadar kısa zamanda böyle değişmesinin son zamanlarda Hollywood’da birçok yıldızın kullandığı zayıflama iğnelerinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Ozempic ve benzeri birçok ilaç yıllardır aslında diyabet tedavisi için kullanılsa da çok çabuk ve kolay şekilde zayıflatma etkisi de olduğu için gösteri dünyasının ünlü isimleri tarafından kullanılmaya başladı.

Kendi hayranları bile tanıyamadı… Ünlü oyuncu bir yılda iğne ipliğe dönü…
Barbie Ferreira'nın sadece bir yıl önceki fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında büyük bir fark var

Haberin Devamı

Bu şekilde kilo veren çok sayıda ünlü olsa da bu isimlerden bir kısmı zayıflama iğnelerinin yan etkilerini görmeye başladıklarını ve artık bu ilaçların dikkatlice kullanılması gerektiğini söylüyorlar.

Son olarak Sharon Osbourne bu iğneleri kullanarak kilo verdikten sonra neredeyse elden ayaktan düşecek hale geldiğini, zayıflamasını durduramadığı ve artık istese de kilo alamadığını söylemişti.

Kendi hayranları bile tanıyamadı… Ünlü oyuncu bir yılda iğne ipliğe dönü…
Hayranları genç yıldızın da zayıflama iğnesi kullanmış olabileceğinden endişe ediyor

Gözden KaçmasınDoktorlar bile çaresiz kaldı…. Zayıflama ilacıyla verdiği kiloları geri alamıyorDoktorlar bile çaresiz kaldı…. Zayıflama ilacıyla verdiği kiloları geri alamıyorHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınZayıflama ilacıyla kilo verince tüm söylediklerini unuttu: Beden olumlama yoktur, keşke herkes hep zayıf olsaZayıflama ilacıyla kilo verince tüm söylediklerini unuttu: Beden olumlama yoktur, keşke herkes hep zayıf olsaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Barbie Ferreira#Euphoria#Zayıflayan Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!