Kendi hayranları bile tanıyamadı… Ünlü oyuncu bir yılda iğne ipliğe dönü…

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Euphoria’da canlandırdığı Kat Hernandez karakteriyle ünlenen 26 yaşındaki Barbie Ferreira sadece bir yıl içinde verdiği kilolarla hayran kitlesini şaşkına çevirdi.

Diziden ayrılan ve yeni sezonunda yer almayan Ferreira soyunma odasında, üzerinde isminin yazılı olduğu aynanın karşısında çektiği pozları Instagram hesabında paylaştı.

Verdiği kilolarla tanınmayacak hale gelen ünlü oyuncu bir yandan da yeni bir projeye başladığını müjdelemiş oldu

Hayranları bir yandan değişen görüntüsüne şaşırırken Barbie Ferreira’nın poz verdiği yerin bir sete benzemesi ve üzerinde ismi yazılı ayna yeni bir dizi ya da film projesi için kamera karşısına geçtiği şeklinde yorumlandı ve sevinç yarattı.

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Kilolarını sorun etmediğini söylese ve kendiyle barışık olduğunun altını çizse de Euphoria’daki rolünden “Artık başrolün şişman arkadaşını canlandırmak istemiyorum” diyerek ayrılan Barbie Ferreira bu kararı ve sebebini yapımcılara da aynı şekilde bildirdiğini söylemişti.

Hayranları son fotoğraflarını gördükleri oyuncu için “Bu çılgın bir dönüşüm” yazarken “Hollywood ünlülerinin son zamanlarda bu kadar zayıflaması inanılmaz ama ama en çarpıcı dönüşüm Barbie Ferreira’nınki” yorumunu yaptı.

Ünlü oyuncunun Ağustos 2023’te, bir yıldan biraz fazla zaman önce verdiği pozlarla son halini karşılaştıranlar bu kadar kısa zamanda böyle değişmesinin son zamanlarda Hollywood’da birçok yıldızın kullandığı zayıflama iğnelerinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Ozempic ve benzeri birçok ilaç yıllardır aslında diyabet tedavisi için kullanılsa da çok çabuk ve kolay şekilde zayıflatma etkisi de olduğu için gösteri dünyasının ünlü isimleri tarafından kullanılmaya başladı.

Barbie Ferreira'nın sadece bir yıl önceki fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında büyük bir fark var

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Bu şekilde kilo veren çok sayıda ünlü olsa da bu isimlerden bir kısmı zayıflama iğnelerinin yan etkilerini görmeye başladıklarını ve artık bu ilaçların dikkatlice kullanılması gerektiğini söylüyorlar.

Son olarak Sharon Osbourne bu iğneleri kullanarak kilo verdikten sonra neredeyse elden ayaktan düşecek hale geldiğini, zayıflamasını durduramadığı ve artık istese de kilo alamadığını söylemişti.

Hayranları genç yıldızın da zayıflama iğnesi kullanmış olabileceğinden endişe ediyor