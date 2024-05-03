Kendi düğününde kötü sürpriz yaşadı... Yakıştı mı bu gelinlik sana!

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İşte kendi düğününe bu şekilde zevkle hazırlanan, gelinliği için aylar öncesinden modacıların kapısını çalan genç bir kadın da tam da böyle hissetti.

Sevdiğiyle hayatını birleştireceği o özel gece için özenle hazırlandı. O törende gerçekten de kendini çok güzel ve özel hissetti.

Sonra da birçok kişinin yaptığı gibi o gece çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı: Gelinliği, göğüs dekoltesi yüzünden ağır eleştiriler aldı.

Gelin bir bakalım kim bu ünlü ve ortalığı bu kadar karıştıran gelinliği nasılmış.

GELİNLİĞİN GÖĞÜS DEKOLTESİ FAZLA İDDİALI BULUNDU

Gelinliği yüzünden eleştirilen bu kişi TV oyuncusu Nick Viall ile hayatını birleştiren 25 yaşındaki cerrahi teknoloji uzmanı Natalie Joy.

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Joy ile geçen yıl ocak ayında nişanlandığı 43 yaşındaki nişanlısı Nick Vail geçen cumartesi günü hayatlarını birleştirdi.

Mutlu çift tören için ABD, Georgia'daki bir çiftliği seçti. Gelin Natalie de Macye Wysner tarafından tasarlanan bir gelinlik giydi.

Askısız ve bedenini saran bu gelinliğin içinde de kendini gayet güzel hissetti Natalie Joy. Evlendiği Viall de konuklar da onu çok beğendi zaten.

Fakat genç kadın düğün pozlarını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Birçok takipçisi gelinliğin göğüs bölgesini fazla abartılı ve iddialı buldu.

AĞIR ELEŞTİRİLER GELDİ

Bir kullanıcı "Böylesine kötü bir görüntüyü kendi düğünün için neden tercih ettiğini anlamıyorum. Sen zaten güzelsin. Ama bu görüntü güzel değil" diye görüşünü bildirdi.

Bir başkası da "Tamam anladık...Büyük göğüslerin var. Onları bize göstermek için her fırsattan yararlanmak gerekmiyordu" diyerek Natalie Joy'un gelinliğinin görüntüsünü eleştirdi.

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Gelinliğine yönelik bu eleştiriler de genç kadını çileden çıkardı. Hepsine sosyal medya üzerinden yanıt verdi Joy.

HERKESE TOPLU YANIT VERDİ

Instagram hesabından kendisini eleştirenlere seslenen Natalie Joy "Bazılarınız bu yorumlarla gerçekten gülünç oluyor" diye yazdı. Kısa süre önce anne olduğunu ve bebeğini emzirdiğini anlatan Joy, bu yüzden de göğüslerinin büyüdüğünü anlattı.

“Aile ve gerçek anlamda aile olarak gördüğüm insanlarla çevriliydim. kimse bunu tuhaflaştırmadı o yüzden siz de tuhaflaştırmayın,” diye devam etti Joy.

O gece ailesi ve kendisini seven, kendisinin de sevdiği insanlarla birlikte olduğunu belirten Natalie Joy, “Her neyse, iyi hislerle devam ediyoruz ve hepinize en iyisini diliyorum" diyerek satırlarını bitirdi.

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170 KONUK MUTLULUKLARINA TANIK OLDU

Natalie Joy ve Nick Viall, geçen cumartesi günü 170 konuğun önünde evlendiler. Törende oyuncu Viall'in Special Forces adlı yapımdaki ro arkadaarı da yer aldı.

Bu arada çift evlenmeden önce bir de bebek sahibi olmuştu. Bu yılın ağustos ayında dünyaya gelen kızlarına da River Rose adını verdi çift. Minik bebek de anne ve babasının bu mutlu gününe tanık olmak için törendeydi.

Genç çift, 2021 yılından bu yana birlikte. Viall, evlilik teklifini de geçen yılın ocak ayında yapmıştı. O dönemde nişanlanan çift, geçen cumartesi de muradına erdi.