Hamile olmadığı bile iddia edilmişti: Çocuk savaşını Harry kazandı

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Özellikle aileleri hele çocukları söz konusu olduğunda. Çünkü kendi şöhretleri bir yana ailelerinin, sevdiklerinin güvenliğinden endişe duyarlar.

Öte yandan kraliyet ailelerinde zorunlu bir durum da var.

Aile üyesinin hiyerarşik konumuna göre her yeni doğan bebek fazla zaman geçirilmeden kamuoyunun karşısına çıkar. Tabii yanında annesi ve babasıyla birlikte.

Bu durum ülkesinin gelecekteki kralı Prens William ile eşi Kate Middleton'ın üç çocuğu doğduğunda da değişmedi.

Her üç bebek de dünyaya geldikten sadece birkaç gün sonra hastaneden ayrılırken kalabalık bir basın ordusunun karşısına çıktı. Böylece onları bekleyen hayata daha dünyadaki ilk günlerinde adım atmış oldu.

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ONLAR FARKLI BİR YOL İZLEDİ

Ama iş William'ın kardeşi Harry ile eşi Meghan Markle'a gelince durum alışılmışın dışına çıktı.

Kate'in hangi hastanede doğum yapacağı daha hamileliğin ilk döneminde belliyken Meghan'ın oğlu Arhie'yi doğurduğu yer bir sır gibi saklandı. Bebeğini alıp eve gitmesi de.

Sonunda bir gün Harry ile Meghan, kendi seçtikleri birkaç gazetecinin karşısına çıkıp oğulları Archie'yi kamuoyuna tanıttı. Bu tanışma da kısacık sürdü zaten.

Oğullarının doğumunun ardından önce Kanada'ya sonra da ABD'ye gittikleri için de Archie, kuzenleri George, Charlotte ve Louis'den çok farklı bir biçimde kapalı kapılar ardında büyüdü...

Ondan sonra dünyaya gelen ve Lilibet adı verilen kız kardeşi de öyle...

Harry ile Meghan'ın iki çocuğu çok özel durumlar dışında kameraların uzağında kaldı hep.

MEGHAN ARTIK ÇOCUKLARINI GÖSTERMEK İSTEDİ

İşte Meghan Markle bu konuda bir değişiklik yapmak istedi ama kocası Harry ile girdiği gerilimli tartışmayı da "yenik" olarak kapattı iddialara göre.

Artık İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadıkları için Meghan ile Harry, kendilerine başka geçim yolları bulma peşinde.

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Her ne kadar Harry'ye büyük babaannesinden kalan mirası alma yaşı gelmiş olsa da yine de Sussex çifti kendi finansal kaynaklarını yaratmak zorunda.

İşte bunun için de bazı dijital platformlarla anlaşmalar yapıp TV programları hazırlıyorlar. Yakın bir zamanda da bunun yeni örneklerinden biri seyirciyle buluşacak.

Meghan ile Harry arasındaki "çocuk tartışması" da bu yüzden yaşandı zaten.

Archie ile Lilibet'i bugüne kadar önemli bazı anlar dışında kameraların uzağında tutan Markle, bu kez onları da programa dahil etmek istedi.

HARRY ÇOCUKLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN ENDİŞELİ

Fakat kocası Harry buna şiddetle karşı çıktı. Sonuç olarak kazanan taraf Harry oldu. Archie ile Lilibet, anne ve babalarıyla birlikte kamera karşısına çıkmayacak.

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Harry'nin bu konudaki ısrarının en önemli nedeni iki çocuğunun normal hayatlar sürerek büyümesini istemesi.

Ama bundan daha önemlisi de onların güvenliğini düşünmesi.

Bir arkadaşı People dergisine verdiği demeçte "Harry çocuklarını gizlemek istediği için değil onların mahremiyetini ve güvenliğini korumak için böyle davranıyor" diye konuştu.

Arkadaşının söylediğine göre Harry'nin korkularından biri de çocuklarının kaçırılabileceği.

Bir tür reality şov tarzında olan program Meghan ile Harry'nin Montecito'daki milyonluk evinde çekilmeyecek. Bunun yerine mekan olarak bir komşularının evi tercih edildi.

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İLK HAMİLELİK SIRASINDA SÖYLENTİLER ALDI BAŞINI GİTTİ

Meghan Markle ile Prens Harry'nin ilk bebeği Archie'nin dünyaya gelmesinden önce de bazı iddialar ortada dolaşıyordu.

Zaman zaman "komplo teorisi" sınırlarını aşan bu iddialara göre Markle aslında hamile bile değildi. Birçok kişi Markle'ın karnının her seferinde farklı görünmesine dayanarak bu söylentiyi ortaya attı.



Markle ile Harry, bebeğin nerede dünyaya geldiğini de sır gibi gizledi, doğumun zamanını da.

Elbette bunu yaparken geçerli sebepleri vardı.



Ama bu gizem "Meghan hamile değil, taşıyıcı anne doğuracak" söylentilerini körüklemekten başka bir işe yaramadı.



Sonunda dünyaya gelen Archie'nin açık tenli olması da yine benzer tartışmalara neden oldu.

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DOĞUMDAN SONRA DA TARTIŞMALAR BİTMEDİ

Bunun nedeni de Markle'ın annesinin Afro Amerikan kökenli olmasıydı. Fakat bu iddiaya karşı çıkanlar Markle'ın babasının sarışın ve mavi gözlü olduğunu Archie'nin de açık tene sahip olmasının normal olduğunu savundu.



Kızları Lilibet dünyaya gelmeden önce Markle bir kez daha hamile kaldı. Fakat sonradan açıkladığına göre düşük yaptı ve bebeğini kaybetti.



Bir süre sonra bir hamilelik haberi daha geldi. Bu kez dünyaya gelen kızlarına ise Lilibet adı verildi.

KRAL CHARLES İKİ TORUNUNU FAZLA GÖREMİYOR

Prens Harry, iki çocuğunu da Londra'ya çok fazla götürmedi. 2022 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünde tüm aile Londra'daydı.

Hatta Lilibet'in doğum günüz orada kutlandı.



Ama iddialara göre Kral Charles küçük oğlu Harry'nin çocuklarıyla çok fazla görüşemiyor.

Meghan ile Harry'nin oğlu Archie Harrison Mountbatten Windsor, beş yaşına geldi. Küçük çocuk, dedesi Kral Charles'ın kral olmasından sonra "prens" unvanına da hak kazandı.





Sussex çiftinin küçük kızı Lilibet Diana Mountbatten Windsor ise 2021 doğumlu. O da dedesi sayesinde "prenses" unvanına sahip oldu.